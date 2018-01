Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Severa Gjurin je zdaj že tradicionalni koncert v ljubljanski Drami izvedla decembra in je bil razprodan. Foto: MMC RTV SLO/Ana Šircelj Severa Gjurin z bratom Galom pripravlja nov album, ki bo izšel konec leta. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Severa Gjurin v znova razprodani dvorani ljubljanske Drame

V pripravi tudi nov album

7. januar 2018 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na oder ljubljanske Drame drevi stopa Severa Gjurin, ki bo v družbi kitaristov Dejana Lapanje in Uroša Rakovca, kontrabasista Žige Goloba in bobnarja Blaža Celarca prinesla pisan glasbeni repertoar, preplet različnih zvokov in vsebin.

Program koncerta, ki se bo v sklopu cikla Drama Akustika začel danes ob 19.00, bo nekaj novih Severinih pesmi, kot so Ali je še kaj prostora tam na jugu, Mlini in vetrovi, Sej vame, Muzika za babice in Kakor da se nič ni zgodilo. Akustična zasedba, ki je skupaj prvič zazvenela leta 2012, marca naslednje leto pa v razprodanem SiTi Teatru BTC odigrala svoj prvi koncert, na popolnoma lasten način interpretira marsikateri element Severine glasbene zgodovine.

Severa Gjurin je zdaj že tradicionalni koncert v ljubljanski Drami izvedla decembra, ker pa je bil razprodan, so se odločili, da na začetku leta poslušalcem ponudijo dodaten termin (tudi vstopnice za drugi koncert so popolnoma pošle).

Pevka je pred leti zaslovela s skupino Olivija, pozneje pa sodelovala tudi z Vladom Kreslinom. Njena diskografija obsega albume Med moškim in žensko (2004), Brez sramu in strahu (2005), Kjer je toplo (2009), ki jih je posnela z Olivijo, in Časovne skice (2012), ki je nastal v sodelovanju z Borutom Činčem.

Nov album s starim in novim

Glasbenica pripravlja tudi gradivo za nov album, ki mu bo mogoče prvič prisluhniti konec leta. Kot pravi, ga snujeta z bratom Galom Gjurinom in zasedbo, s katero bodo skupaj tudi nastopali. "Tako sem zelo osredotočena na nove pesmi, ki jih delajo ljudje, s katerimi že ves čas sodelujem, to so brat Gal, Rok Vilčnik, Gregor Strmecki in drugi," pravi. Nov album naj bi po njenih besedah obsegal tudi nekatere stare in prepoznavne pesmi.

M. K.