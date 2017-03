SF: Zamenjava dirigenta abonmajskega koncerta. Orkestraši ustavili stavko.

Koncert pod taktirko Simona Krečiča

16. marec 2017 ob 16:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Člani orkestra Slovenske filharmonije so od poslovodstva SF-ja prejeli spremenjen načrt dela za tekoči mesec, iz katerega je razvidna zamenjava dirigenta za abonmajski koncert konec marca. Namesto šefa dirigenta SF-ja Uroša Lajovca bo abonmajski koncert konec marca vodil dirigent Simon Krečič. Zato so tudi začasno ustavili stavkovne aktivnosti.

Po besedah vodje stavkovnega odbora SF-ja Marine Kopše je sicer orkester SF-ja 14. in 15. marca izglasoval sklep o začetku stavke, ki naj bi potekala od 27. do 31. marca. Glasovalo je 84 odstotkov članov orkestra, od katerih se je za stavko izreklo 84,8 odstotka. Danes pa so od poslovodstva SF-ja dobili spremenjen načrt dela za marec, ki predvideva zamenjavo dirigenta abonmajskega koncerta konec meseca. "Ker je to v skladu z našimi pričakovanji, bomo stavkovne aktivnosti začasno ustavili," pravi Marina Kopše.

Dodaja, da so prav vsi dosedanji nesporazumi kot tudi ponovno glasovanje o stavki "posledica neodgovornega izmikanja in zavlačevanja izpolnitve upravičenih zahtev orkestra SF s strani direktorja Damjana Damjanoviča".

Lajovic: Ne dovolim, da mi mediokriteta določa, kdaj lahko nastopim z orkestrom

Kot je v torek poročalo Delo, se je Lajovic odpovedal dirigiranju obeh koncertov z orkestrom SF-ja. "Pomembneje se mi zdi, da orkester redno dela, kot da ga stavkovni odbor vedno znova sili v nerazumno in samo po sebi nezakoniti stavko. Ne dovolim, da mi neka mediokriteta določa, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko nastopim z orkestrom SF-ja," je časopis povzel njegove besede. Svojo odpoved je direktorju, ki je bil o po Lajovčevih besedah o tem seznanjen, podal še preden je o tem poročalo Delo.

Direktor SF-ja Damjan Damjanovič pa je nasprotno dejal, da je o tem, da se je Lajovic odpovedal koncertoma, "izvedel tisti dan kot ostali". Zamenjavo dirigenta bodo "še uredili, da bo tako, kot mora biti".

Orkester je 10. februarja Lajovcu ponudil, da z njim odigra abonmajski koncert 30. in 31. marca in da se na ta način sporazumno in dostojno razidejo. Vendar Lajovic ponudbe ni sprejel, orkestru pa je sporočil, da želi dirigirati vse svoje predvidene koncerte do konca sezone in nadaljevati sodelovanje z orkestrom v naslednji sezoni. Filharmoniki so njegov predlog zavrnili.

Prejšnji teden je vlada sprejela spremembe ustanovitvenega akta SF-ja, s katerimi med drugim vzpostavlja možnost sodelovanja zaposlenih v postopku imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje orkestra oziroma zbora.

M. K.