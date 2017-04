Shia LaBeouf v imenu umetnosti v osami v koči na Laponskem

Projekt naslednik instalacije He Will Not Divide Us

14. april 2017 ob 09:52

London - MMC RTV SLO/STA

Igralec in zadnje čase tudi umetnik performansa Shia LaBeouf v sklopu projekta #ALONETOGETHER preživlja mesec dni v izolaciji v koči na Laponskem.

LaBeouf in njegova sodelavca z zunanjim svetom komunicirajo zgolj prek besedilnih sporočil, ki si jih izmenjujejo z obiskovalci helsinškega muzeja Kiasma, je poročal britanski Guardian.

V projekt #ALONETOGETHER, ki se je začel v sredo, sta poleg LaBeoufa vključena še druga dva člana njegovega umetniškega kolektiva - Nastja Rönkkö in Luke Turner. Umetniki so nastanjeni vsak v svoji koči na Laponskem.

V muzeju sodobne umetnosti Kiasma je postavljena replika koče, v kateri lahko obiskovalci muzeja pišejo umetnikom, oni pa jim odgovorijo, a tako, da med seboj ne komunicirajo. Korespondenco je mogoče spremljati v neposrednem prenosu na spletni strani muzeja.

Nerazumljen od New Yorka do Liverpoola

Umetniški trio LaBeouf, Rönkkö & Turner je projekt zagnal le nekaj dni po tem, ko so hekerji objavili protijudovska sporočila na spletni strani njihove proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu uperjene instalacije He Will Not Divide Us. Tudi sicer je bil projekt vse od zagona v januarju tarča kritik, izgubil pa je tudi institucionalno podporo.

Projekt so začeli v newyorškem Muzeju gibljivih slik, kjer naj bi bila instalacija plapolajoče zastave z naslovom projekta na ogled štiri leta v času Trumpovega predsedniškega mandata, a so nato februarja v muzeju, brez dovoljenja umetnikov, kamero, ki je zastavo snemala, odstranili. V muzeju so svojo odločitev pojasnili, da je instalacija spodbujala nasilje.

Instalacija je nato gostovala v ameriški zvezni državi Nova Mehika, kjer so v bližini razstavišča slišali strele in jo zaprli. Po vmesni neznani lokaciji je bila konec marca prestavljena v Liverpool v Veliko Britanijo, kar so umetniki pospremili z besedami, da ZDA preprosto niso dovolj varne za njihov umetniški projekt.

A tudi v Liverpoolu je bil na ogled le en dan. Odstranili so ga na opozorilo policistov, da je nevaren, saj je skupina neznancev skušala odstraniti zastavo s strehe tamkajšnje Fundacije za umetniško in kreativno tehnologijo.

A. K.