Si je Daniel Craig le premislil? Še enkrat Bond.

10. julij 2017 ob 16:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred kratkim je Daniel Craig dramatično izjavljal, da bi si "raje prerezal žile" kot pa še enkrat stopil v tajno službo Njenega veličanstva. A očitno je vsaj malce pretiraval: po neuradnih podatkih je tik pred tem, da podpiše pogodbo za še eno bondiado.

Britanski tabloid The Daily Mirror poroča, da je v posvečenih krogih že bolj ali manj dorečeno, da bo Daniel Craig vsak hip podpisal pogodbo, ki ga bo postavila v glavno vlogo 25. filma o Jamesu Bondu.

In če je s tem strl sanje oboževalk Idrisa Elbe, pa obstaja vsaj velika verjetnost, da se "v kompletu" vrača tudi Adele - pevka naj bi zložila tematsko pesem za novi film, tako kot je to mojstrsko storila že za Skyfall. "Craig in Adele skupaj sta zmagovalna ekipa, ultimativna ekipa, tiskarna denarja," je neimenovani vir navedel za Mirror. "Trajalo je, ampak Daniel si je premislil in splošni konsenz je, da bo še enkrat 007."

Po tem, ko je Craig med promocijo bondiade Spectre vehementno zanikal možnost, da bi se vrnil, so začeli mediji "nominirati" njegove potencialne naslednike: v igri so bili med drugim Idris Elba, James Norton, Aidan Turner in Tom Hardy, čeprav so skoraj vsi v raznih intervjujih zanikali, da bi se s komer koli pooblaščenim pogovarjali o morebitni vlogi.

Zakaj bi popravljali, kar ni pokvarjeno?

Daniel Craig je seveda obraz najdonosnejših filmov te trpežne franšize: Skyfall je leta 2012 zaslužil 1,1 milijarde dolarjev v svetovnem merilu in je še vedno najdonosnejši film v zgodovini studia Sony Pictures. Spectre (2015) se je prav tako solidno odrezal: postal je četrta najdonosnejša bondiada do zdaj (med njim in Skyfallom sta, upoštevajoč inflacijo, še Thunderball (1965) in Goldfinger (1964)).

Nolan si noče čisto zapreti vseh vrat

Barbara Broccoli, izvršna producentka franšize, naj bi poleg "preverjenih" sodelavcev iskala tudi sveže oči, ki bi Bondu vdahnile novo življenje. Režiser Christopher Nolan je že sam potrdil, da je bil v stiku s producenti, da pa bi raje počakal, da "ga bo franšiza potrebovala", kot pa takoj stopil v čevlje kritiško hvaljenega predhodnika Sama Mendesa. "Resnično rad imam ta lik in vedno nestrpno pričakujem, kaj bodo naredili z njim. Mogoče bi se nekega dne lahko izšlo. Morajo te res potrebovati, če me razumete. Morala bi biti potrebna resnična reinvencija," je izjavil v intervjuju za Playboy.

Po neuradnih podatkih naj bi se snemanje novega filma o Bondu začelo prihodnje leto, kar bi premiero najverjetneje potisnilo na konec leta 2018.

A. J.