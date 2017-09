Siceršnji glas Barta Simpsona v nadrealističnem iskanju Fellinija

Delno avtobiografska zgodba Nancy Cartwright na filmu

17. september 2017 ob 13:15

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Nancy Cartwright ima za sabo že skoraj 30 sezon posojanja glasu večno 10-letnemu Bartu Simpsonu v Foxovi animirani seriji, zdaj pa v nadrealistični pustolovski drami V iskanju Fellinija sledimo njeni resnični mladostniški izkušnji.

V iskanju Fellinija je večinoma avtobiografska zgodba danes 59-letne Nancy Cartwright o njeni mladostniški obsedenosti z italijanskim filmarjem Federicom Fellinijem, ki jo je privedla do tega, da se je na vrat na nos odločila poiskati ga in posledično za odhod v Italijo.

"Vsi ustvarjalci Simpsonovih so ustvarili svojo zapuščino ... in biti del tega je velik privilegij. Osebno pa bi rada, da bi tudi kot avtorica našla svoj glas," je za Reuters dejala Cartwrightova, ki je za film V iskanju Fellinija (In Search of Fellini) napisala scenarij skupaj s Petrom Kjenaasom in je tudi ena od producentov filma. Prav tako odigra eno izmed vlog v tem uro in pol trajajočem filmu, ki je predvčerajšnjim doživel premiero v ZDA.

Usodno srečanje s Fellinijevim filmom

V filmu V iskanju Fellinija spremljamo mlado in nekoliko naivno Lucy (upodablja jo Ksenia Solo), ki z zaščitniško materjo živi v mestecu v ZDA. Ogled Fellinijevega filma Cesta (La Strada) leta 1954 jo duhovno prebudi in Lucy se odpravi na pot v njegovo domovino.

Film sledi dekletovemu potovanju skozi idilične višave, kot je zaljubljenost, in neprijetne padce, kot je srečanje s starejšim, neznanim moškim, ki hitro krene v napačno smer. Cartwrightova pravi, da je scenarij pisala po lastnih izkušnjah. "Kot piska sem si mislila, da moram to nujno vključiti. Ne bi mogla nečesa zadržati zase, ker bi me bilo sram, da sem bila tako naivna ali neumna."

Za tem, da je njena zgodba pristala na filmu, stojijo tri desetletja prizadevanj. "Takrat zagotovo nisem bila tako močna, ko sem zdaj, nisem znala italijansko, nisem imel poznanstev po vsem svetu, kot jih imam zdaj," je še dejala Cartwrightova, ki upa, da jo po tem filmu čaka še več projektov, za katere bo napisala scenarij in jih tudi producirala.

Simpsonovim še ni videti konca

Sicer pa se v naslednjem mescu vrača k Simpsonovim - natančneje v 29. sezono serije o tej rumeni družini iz Springfielda. Poleg Barta pa Nancy Cartwright posoja glas tudi dvema šolarjema: zaobljenemu Ralphu Wiggumu in pobalinskemu Nelsonu Muntzu.

Pri Foxu pa so potrdili tudi snemanje vsaj še 30. sezone, Cartwrightova pa pravi, da še sploh ne vidi konca serije. "Dokler so igralci živi, bomo po mojem nadaljevali s serijo. Lahko bi jo snemala še naslednjih 30 let," je še dodala za Reuters v smehu.

Spodaj si lahko pogledate napovednik za film V iskanju Fellinija.

P. G.