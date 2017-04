Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Rose bo "junakinja delavskega razreda" v galaksiji, ki je v zadnjem času postala nekam gosto poseljena z generali, plemstvom, kriminalnimi mogotci in drugimi predstavniki priviligirane manjšine. Foto: Disney Kelly Marie Tran (levo) najnovejši dodatek k likoma Finna (Johna Boyega) in Rey (Daisy Ridley), ki ju je publika v prejšnjem filmu odlično sprejela. Foto: IMDb Film v kinematografe prihaja 40 let po prvem delu franšize: tudi zato je najbrž uradniplakat hommage tistemu za Novo upanje. Foto: IMDb Sorodne novice Napovednik nove epizode Vojne zvezd: "Poznam samo eno resnico. Čas jedijev je končan."

Sila kliče bojevnice: nov ženski lik v Vojni zvezd

V zadnjem jediju bomo spoznali Rose

16. april 2017 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tretja največja franšiza v zgodovini filma, Vojna zvezd, je imela od samega začetka vsaj eno žensko med protagonisti. V osmem delu, Zadnjem jediju, bodo to povprečje še izboljšali: v galaksijo "daleč, daleč stran" prihaja ključen nov ženski lik.

Osmi del franšize, Zadnji jedi, ki je pravkar dobil prvi uradni napovednik, je v fazi poprodukcije, v kinematografe pa prihaja decembra.

Kelly Marie Tran bo igrala Rose, mehaničarko, ki opravlja vvzdrževalna dela za odporniško gibanje, je na konvenciji oboževalcev v petek razkril režiser Rian Johnson. Lik Rose bo dokaz, da se lahko tudi "najmanj pričakovana oseba" izkaže za doraslo priložnosti in postane junak. Prav lik Rose je najpomembnejši dodatek k naboru obrazov v Vojni zvezd.

Na isti konvenciji je podjetje Lucasfilm tudi premierno predvajalo nov napovednik. V njem vidimo Rey (Daisy Ridley), ki svoj svetlobni meč vihti pod budnim očesom (nič več izginulega) Luka Skywalkerja. Prav on je tisti, ki turobno izjavi, da je čas, da se "doba jedijev konča".

Daisy Ridley se je - kot še en močen ženski lik - franšizi pridružila v sedmem filmu, Sila se prebuja. Bila je ena od najbolje sprejetih novih likov in ankete so pokazale, da oboževalci v vesoljskih spopadih pričakujejo še več junakinj.

Rey, Lukova naslednica

Na (precej retro) uradnem plakatu vidimo Rey, ki moli svoj svetlobni meč v zrak: rezilo je meja med zatemnjenima silhuetama Luka Skywalkerja in Kyla Rena, ki na tej točki sage poosebljata boj med temo in svetlobo. Podoba je najbrž zavestna referenca na prvi film iz leta 1977, ko je na podoben način na plakatu poziral Skywalker.

Slovo od Leie

Štirideset let stara franšiza je bila kljub vsem obožujočim hordam v zadnjih letih včasih tarča očitkov, da filmi nimajo dovolj žensk v zanimivih vlogah. Največja izjama je bila seveda princesa Leia, Carrie Fisher, ki pa je decembra lani nepričakovano umrla. Svojo vlogo v Zadnjem jediju je pred tem že posnela, za nadaljnje filme pa je pri Disneyu ne bodo skušali "rekonstruirati" s pomočjo filmske magije, so obljubili.

V Disneyevih parkih kmalu tudi jurišniki in jediji

Studio Disney je franšizo od njenega avtorja Georgea Lucasa leta 2012 odkupil za rekordne 4 milijarde dolarjev. Tri leta kasneje so razkrili svoje načrte za atrakcije na temo Vojne zvezd, ki bodo del njihovih tematskih parkov v Orlandu in Anaheimu. (Ena od atrakcij bo vožnja z Milenijskim sokolom.) Svojo dobičkonosno intelektualno lastnino namravajo pri Disneyu vnovčiti vsaj toliko, kot je to studiu Universal uspelo s tematskimi parki na temo Harryja Potterja.

A. J.