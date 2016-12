Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 18 glasov Ocenite to novico! Francoska oskarjevka Marion Cotillard je prevzela glavno vlogo v misteriozni romantični drami Priseljenka, v kateri igrata še Joaquin Phoenix in Jeremy Renner. Foto: Kolosej Dan po božiču ne zamudite slovenske protivojne klasike Dolina miru v režiji Franceta Štiglica. Letos so ga ob okrogli obletnici predvajali tudi na festivalu v Cannesu. Foto: Lado Sazonov; arhiv Slovenske kinoteke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Silvestrski filmski maraton, popoln odgovor na "Kje boš za novo leto?"

Poslastice sedme umetnosti na TV Slovenija v prazničnih dneh

23. december 2016 ob 16:56,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihajajoči prazniki so lahko odlična priložnost za užitek ob filmski umetnosti, pa naj gre za klasiko ali aktualnejši izdelek, ki ga morda niste ujeli na platnih.

V Uredništvu tujih oddaj Televizije Slovenija so tako za čas božično-novoletnih praznikov pripravili zanimiv izbor igranih filmov, izmed katerih izpostavljamo nekaj vrhuncev, seveda pa si celoten spored vseh programov lahko ogledate na znani povezavi.

Že v soboto ob 22.30 bo priložnost, da si po božični večerji ogledate francoski film Visoka družba, če ste ga v poletnem terminu predvajanja zamudili. Na sam božič, torej v nedeljo, bo ob 22.35 na ogled ameriška drama Priseljenka s francosko zvezdnico Marion Cotillard v glavni vlogi. Mlajši gledalci se bodo dan po božiču ob 13.30 razveselili ponovitve slovenske mladinske uspešnice Gremo mi po svoje, tega večera pa bo ob 21.00 na ogled Dolina miru, slovenska filmska klasika, ki prav letos praznuje 60 let. Na drugem programu bo že v matinejskem terminu ob 9.00 na sporedu še ena klasika, komedija Učna leta izumitelja Polža (1982), v večernem terminu ob 22.25 pa francosko-grenlandski Inuk.

Če niste ljubitelj silvestrovanj na prostem, si boste morda ob prigrizku in pijači raje privoščili silvestrski filmski maraton na drugem programu, ki se bo začel z ameriško My Fair Lady iz leta 1964 z Audrey Hepburn v glavni vlogi. Po muzikalu že kar epske dolžine, navdihnjenim z dramo Pigmalion, bo ob 22.50 sledila norveška akcijska pustolovščina Ragnarok (22.50), po skoku v novo letu pa 20 minut čez polnoč francosko-angleški Iluzionist (2010) z zvezdniško zasedbo z Edwardom Nortonom na čelu in ob 1.45 še ameriško-angleška akcija Novembrski mož (2014), v kateri v glavni vlogi nastopa Pierce Brosnan. V zgodnjih jutranjih urah - ob 3.30 in 5.00 - bosta filmski maraton sklenila francoska romantična komedija Srečni dnevi (2013) in, priložnosti primerno, Srečno novo leto, kultna francoska kriminalna komedija z Linom Venturo in Francoise Fabian iz leta 1973.

A. K.