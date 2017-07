Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Za oboževalce na okrogli mizi so ustvarjalci serije predvajali odlomek prihajajoče tematske epizode za noč čarovnic, ki je vsako leto nekaj posebnega. Foto: FOX Z rahlo zamudo vsako leto izhajajo tudi stare sezone Simpsonovih na DVD-jih, kar pomeni ogromno izrezanih prizorov, komentarjev in drugih dodatnih vsebin. 18. sezona izide v začetku decembra. Foto: AP

Simpsonove prosili za malo nežnejše šale o Fox News

Serija se letos vrača z 29. sezono

24. julij 2017 ob 11:36

San Diego - MMC RTV SLO

Matt Groening, avtor najslavnejše animirane družine na televiziji, je na Comic-Conu razkril, da je starševsko podjetje 21 Century Fox producente Simpsonovih prosilo, naj s televizijo Fox News vendarle ravnajo malce bolj v rokavicah.

Kaplja čez rob je bila šala, da Fox News "ni rasistična postaja, je pa med rasisti najbolj priljubljena". V soboto je na konvenciji Comic-Con v San Diegu Matt Groening predvajal nekaj letošnjih posnetkov Trumpovih pojavljanj v animirani humoristični nanizanki Simpsonovi. "No, po tej šali nas je Bill O'Reilly razglasil za tepce in glejte, kaj se je zgodilo," se je pošalil Groening.

Simpsonovi so bili letos ogromno pozornosti v popkulturi deležni tudi zato, ker so že pred leti v eni izmed epizod napovedali predsedniški mandat Donalda Trumpa. Amerika precej pozorno spremlja tudi, kako tematizirajo njegov staž zdaj, ko ni več zgolj satirična vzporedna resničnost. "Naša serija nastavlja springfieldovsko zrcalo družbi, kar je neizčrpen vir navdiha," je pripomnil izvršni producent Matt Selman.

Gost iz Westerosa

Sicer pa je bila okrogla miza posvečena predvsem prihajajoči 29. sezoni serije. Med gostujočimi zvezdniki, ki bodo svojim animiranim obličjem posodili glasove, bodo Shaquille O'Neal, Martin Short, stari znanec Kelsey Grammer (kot Sideshow Bob) in pa zvezdnik igre prestolov Nikolaj Coster-Waldau, čigar lik bo imel "skrajno neprimerno razmerje z nekom od Simpsonovih," obljublja vodja produkcije Al Jean.

Krusty kot utelešenje zla

O zapletih v novi sezoni (še) niso razkrili veliko, bo pa v eni od epizod naša najljubša rumena družina odpotovala v New Orleans na JazzFest. V enem delu bodo zavrteli čas naprej in nam pokazali, kaj vse v prihodnosti čaka Liso. "Videli boste, kje bo pristala, morda bo celo z žensko," namiguje David Silverman, ki je sicer režiral tudi film o Simpsonovih. Razvijajo tudi zgodbo, ki bi reinterpretirala kultni roman Tisto Stephena Kinga, in sicer s klovnom Krustyjem v vlogi antagonista.

Ekipa je - na vprašanje iz občinstva - tudi namignila na vrnitev lika "Bartmana". "" se je pošalil Groening. "Nekoč se bo vrnil."

Bližajo se rekordnemu številu epizod

No, Bartmana na Comic-Conu ni bilo, se je pa zato oglasil Bart Simpson. Posebej za to priložnost animirana epizodna vloga je poklon bližajoči se 30-letnici nastanka likov Simpsonovih, in pa tudi naslednji sezoni, ki bo končno podrla rekord največjega števila epizod iste serije (za zdaj ga še drži vestern Gunsmoke). Po Bartovem "obisku" je na oder prišla tudi glasovna igralka Nancy Cartwright, ki je med nominiranci za letošnjo bero emmyjev.

A. J.