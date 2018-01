Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Izraelska vojska je Ahed Tamimi aretirala, potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožil video, na katerem svetlolasa najstnica klofuta izraelskega vojaka. Do incidenta je prišlo 15. decembra, na dan spopadov na Zahodnem bregu, ki so se razvneli zaradi odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da preseli veleposlaništvo ZDA v Jeruzalem. Foto: Reuters Tamimijeva je prvič na naslovnicah pristala pred dvema letoma, ko je ugriznila vojaka, ki je poskušal aretirati njenega mlajšega brata. Tudi njen oče, Basem Al Tamimi, je znan palestinski aktivist in organizator protestov proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Foto: Reuters Dodaj v

Singapur prepovedal film o "ikoni palestinskega odpora"

Usoda Ahed Tamini še ni odločena

4. januar 2018 ob 08:45

Singapur - MMC RTV SLO, Reuters

Singapurske oblasti so prepovedale dfestivalsko predvajanje dokumentarca o palestinski najstnici Ahed Tamimi, ki je prejšnji mesec postala simbol upora izraelski vojaški okupaciji na Zahodnem bregu.

Odgovorni v tej jugovzhodni azijski mestni državi so ocenili, da je dokumentarec Sijanje odpora (Radiance of Resistance) "pristranski" in potencialno kontroverzen za singapursko etnično mešano prebivalstvo.

Film tematizira palestinsko-izraelski konflikt skozi oči takrat še 16-letne Ahed Tamini in še ene mlade politične aktivistke (njene 21-letne sestrične), pri tem pa mu za "protiutež" manjka še druga plat zgodbe, je ocenil urad za informativno-obveščevalni medijski razvoj Singapura (IMDA). "Pristranska perspektiva filma je podžigajoča in ima potencial, da zaneti razkol med različnimi rasami in veroizpovedmi v Singapurju," so zapisali v svojo obrazložitev. Dokumentarec bi danes morali predvajati na Singapurskem festivalu palestinskega filma.

Film Radiance of Resistance je v lanskem letu gostoval po številnih festivalih po vsem svetu; med drugim je nagrado za najboljši dokumentarec dobil na festivalu v Belfastu. Še bolj aktualen je zaradi spleta okoliščin - ker je Ahed Tamimi oklodfutala izraelskega vojaka, je bila aretirana - film postal prejšnji mesec.



Izrael je proti 17-letnici, ki je že dva tedna v priporu, ta teden vložil obtožnico, v kateri jo obtožuje kamenjanja, oviranja vojske in pozivanja k protestom, za kar je predvidena kazen deset let zapora. ker je dekle še mladoletno, ni zelo verjetno, da bi res dobila najvišjo možno kazen.

Presenetljivo strog ukrep

Singapurske oblasti so sicer znane po tem, da imajo medije in svobodo govora na kratkih povodcih, še posebej, ko gre za vprašanja vere in rase, vseeno pa so take absolutne pripovedi tam redke. Organizatorka singapurskega filmskega festivala Adela Foo je kljub temu komentirala, da je prepoved "razumljiva", natančneje pa svojega stališča ni hotela pojasniti: "Konec koncev je stališče IMDE treba upoštevati."

Singapur ima precej veliko muslimansko skupnost in je obdan z muslimanskimi državami, ki simpatizirajo s palestinskimi cilji - obenem pa država neguje diplomatske in vojaške vezi z Izraelom. Vseeno pa se je Singapur pridružil mednarodni obsodbi Donalda Trumpa, ko je ta s preselitvijo veleposlaništva Jeruzalem priznal za izraelsko prestolnico.

"Palestinska Ivana Orleanska"

Tamimijeva je z dejanjem postala simbol upora za Palestince, levičarski izraelski časopis Haaretz je zapisal, da Izrael s svojimi dejanji tvega, da bo Tamimijevo povzdignil v "palestinsko Ivano Orleansko". Konservativni desničarski politiki vojaka, ki sta ob klofutah ostala mirna, njuno vedenje označujejo za ponižujoče. Vojska vztraja, da sta ravnala profesionalno in da je posnetek dogajanja dokaz, da izraelska vojska ni ofenzivna.

A. J.