Širokogrudna donacija iz ZDA razveselila fundacijo Bauhaus

Sredstva fundacije Getty iz Los Angelesa

9. avgust 2017 ob 15:13

Fundacija Getty iz Los Angelesa je fundaciji Bauhaus namenila finančna sredstva za trajno vzdrževanje znamenite skoraj sto let stare stavbe v Dessauu.

Velja, da je stavba šole Bauhaus v Dessauu - skupaj s hišami profesorjev - utelešenje programa Bauhausa. Sprva je umetniško šolo leta 1919 v Weimarju v Nemčiji ustanovil arhitekt Walter Gropius (1883-1969).

Svoj ustvarjalni vrhunec je nato dosegla med letoma 1925 in 1932, ko je delovala v Dessauu in postala sinonim za evropsko gibanje zgodovinske avantgarde. Njeno ime pa se tudi v sodobnem času povezuje predvsem z moderno arhitekturo in oblikovanjem.

Podpora znamenitostim moderne

Pred kratkim pa so bili na sedežu fundacije Bauhaus v Dessauu deležni spodbudne novice, da jim je ameriška fundacija namenila 135.000 evrov za trajno vzdrževanje stavbe šole, ki se ponaša z osupljivo stekleno fasado. Fundacija Getty podpira projekte, ki se zavzemajo za ohranitev arhitekturnih znamenitosti moderne.

Donacija pa bo vodstvu fundacije v Dessauu omogočila, da bo lahko prvič zastavilo dolgoročni načrt vzdrževanja stavbe, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala direktorica fundacije Bauhaus Claudia Perren.

Stavba, zgrajena po načrtih ustanovitelja šole

Stavbo so postavili leta 1926 po Gropiusovih načrtih, od leta 1996 pa je vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine in velja za svetovno ikono moderne dobe.

Sicer pa je bila šola Bauhaus v svoji zadnji fazi locirana v Berlinu, kjer jo je leta 1933 ukinila nacistična oblast. Omenimo še, da je bil Avgust Černigoj edini slovenski umetnik, ki se je izobraževal na tej znameniti umetniški šoli.

