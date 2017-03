Skica za tempelj: preseganje vrzeli med znanstvenim in duhovnim v sodobnosti

Prostorska instalacija v Galeriji Simulaker

31. marec 2017 ob 12:52

"V sodobnem času obstaja vrzel med racionalnim znanstvenim pogledom na svet in metafizičnim ali duhovnim in mitološkim. Pojavi se vprašanje, ali imamo sploh sodobno mitologijo in kakšno vlogo imajo pri tem umetnost in duhovnost ali v svetu prisotne religije?"

To so besede Milana Ketiša, ki s prostorsko inštalacijo Skica za tempelj nadaljuje svojo raziskovalno pot glede odnosov med človekom in prostorom. Gre za raziskovanje, kako in s čim vpliva prostor na človeka ali skupnost. Temu pa pridruži raziskovanje človekovega dojemanja okolice s čutnim prepoznavanjem, nemalokrat prek elementov narave.

Projekt Skica za tempelj sledi lanskemu projektu Prizemljitev galerijskega prostora ali Prizemljitev cerkvene ladje, ki ga je umetnik postavil v galeriji Škuc. Pred dvema letoma pa je projekt Skica za drevo izvedel v galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL).

Kako čim bolje zapopasti duhovni prostor

Ena izmed stičnih točk, ki povezujejo Ketiševe projekte, je ustvarjanje iz naravnih materialov, druga pa razumevanje in vizija prostora, tako fizičnega, miselnega in duhovnega. In prav duhovni prostor je tisti, ki ga raziskuje v aktualnem projektu. Skica za tempelj tako predstavlja mobilni večstranični prostor svetega, obdan z ilovico in pokrit s stožčasto slamnato streho. Svetišče spominja na kakšne plemenske afriške hiške. Velike svetovne religije, katerih reliefne simbolne podobe figur naseljujejo zunanje stene, so združene s središčno arhitekturo. Tako izpostavlja univerzalno funkcijo svetišča, ki je namenjen obredom čaščenja, molitve oziroma meditacije.

"Simbolni objekt tehnološko razvite civilizacije"

"Obred, ki se v njem zgodi, je odvisen od obiskovalčevega duhovnega kapitala. Notranje stene arhitekture zapolnjujejo intuitivne podobe Milanove lastne mitologije in podoba človekove metamorfoze, ki ponujajo različne vhode za človekovo samoopazovanje. Temu v kontrast bo umetnik v templju izpostavil simbolni objekt tehnološko razvite civilizacije," je zapisala kustosinja razstave Anja Zver.

Umetnik mlajše generacije Milan Ketiš, ki je razpet med Mariborom in Ljubljano, je diplomiral Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani, smer slikarstvo z diplomskim delom Risba telesa. Študij nadaljuje prav tako na ALUO-ju, kjer pripravlja magistrsko nalogo, naslovljeno Prostor duhovnosti, človek, narava in kultura. Ketiševo delo je bilo do sedaj predstavljeno na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

Prostorsko inštalacijo Skica za tempelj bodo v Galeriji Simulaker v Novem mestu odprli drevi ob 20. uri, na ogled bo do 22. aprila.

