Skozi njene oči: pred dnevom žena četverica razstav slovenskih fotografinj

Del EU-jevega programskega sklopa Evropski spomini

7. marec 2018 ob 16:24,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 21:15

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Štefi P. Borko, Sandra Požun, Manca Juvan in Eva Petrič je četverica umetnic, katerih fotografska dela so v nadaljevanju projekta Skozi njene oči na ogled ob dnevu žena in obletnici boja žensk za enakopravnost.

Fotografske razstave so del projekta, ki se osredotoča na temo boja za pravice delavcev in položaj žensk v družbi. Osrednji del je razstava Budnost, boj, ponos: Skozi njene oči, ki z deli 13 umetnic poskuša spodbuditi obiskovalce k razmisleku o enakosti v današnji družbi.

Povezovanje zgodovinskih mejnikov z aktualnostjo

Projekt Skozi njene oči, v katerem sodeluje šest partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Slovaške, spada v programski sklop Evropski spomini v okviru programa Evropa za državljane, ki ga financira Evropska komisija. Namen projekta je zaznamovanje pomembnih mejnikov v zgodovini in njihovo povezovanje z aktualnimi dogajanji.

Pri projektu kot partner med drugim sodeluje tudi Fotoklub Maribor, ki je pripravil razstave fotografij v uvodu navedenih slovenskih avtoric. Predstavnik kluba Branimir Ritonja je na januarski predstavitvi projekta povedal, da sta "dve razstavi bolj dokumentarni, dve bolj avtorski".

Raziskovanje sinergij in enakopravnosti

Razstavo del Štefi P. Borko, naslovljeno Sinergije 2, in razstavo del Sandre Požun, naslovljeno eNAkopRAVNOST JE raz(no)LIČNA so v Univerzitetni knjižnici Maribor odprli že dopoldanskih urah. Borkova se predstavlja s ciklusom socialnih fotografij, v katerem skozi fotografski objektiv odkriva pristen stik starostnikov z domačimi živalmi, Požunova pa se s svojim ciklom osredotoča na ženski akt.

Spremembe v tradicionalni iranski družbi

V Fotografskem muzeju Maribor so popoldne odprli razstavo Mance Juvan, naslovljeno Sodobne Iranke. "Mednarodno ni znano, da iranske ženske doživljajo spremembe in razhajanja z normami tradicionalne iranske družbe. Vpogled v njihovo vsakdanje življenje nas bo približal spremembam, ki jih doživljajo," so zapisali organizatorji.

Lik sodobne ženske 21. stoletja

Zvečer pa so v Fotogaleriji Stolp odprli še razstavo Eve Petrič, ki je svojo postavitev naslovila 21st Cent EVA - v njeni koži. Ta po besedah Ritonje prikazuje ujetost ženske v družbene norme. "Tudi če je ženska uspešna, v politiki ali gospodarstvu, jo doma čakajo gospodinjska opravila. Za moške to ne velja," je še dejal predstavnik Fotokluba Maribor.

Te štiri razstave bodo na ogled do konca marca ali sredine aprila. V Umetnostni galeriji Maribor pa je v okviru projekta še do 11. marca na ogled razstava Budnost, boj, ponos: Skozi njene oči.

P. G.