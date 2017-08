Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pevec in igralec se je po plazu očitkov odločil, da ne bo igral majorja Bena Daimia. Foto: EPA Že lani poleti, takoj po objavi prvega napovednika, se je na produkcijsko ekipo usul plaz očitkov, ker so v filmu, ki naj bi osvetljeval kitajsko kulturo, glavno vlogo zaupali belcu - obenem pa azijski igralci v Hollywoodu le težko pridejo do večjih vlog. Foto: Kolosej Sorodne novice Matt Damon proti kritikom: Vloge nisem speljal kitajskemu igralcu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skrein zavrnil vlogo v Hellyboyu zaradi očitkov o "beljenju" vloge

Hollywood že večkrat na udaru zaradi izbire igralcev

29. avgust 2017 ob 12:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Britanski igralec Ed Skrein je zavrnil vlogo v novi predelavi filma Hellboy, potem ko se je izkazalo, da bi upodobil japonski lik. Vlogo je odklonil, "da je lahko podeljena primerno."

V filmu, posnetem po istoimenskem stripu, bi se britanski raper in igralec prelevil v majorja Bena Daimia, kar je kmalu po oznanilu novice izzvalo ostre odzive. Ko sem sprejel vlogo, nisem vedel rase svojega lika, je na svojem Twitter profilu v svoj bran zapisal 34-letnik.

Prvi odzivi na napoved o njegovi novi vlogi so namreč znova izzvali ostre kritike, da skušajo v Hollywoodu "pobeliti" vse vloge. Skreiner, ki smo ga med drugim lahko gledali v filmih Deadpool, The Transporter Refueled in Igri prestolov, se je po tednu dni polemik odločil, da vloge vendarle ne bo sprejel.

"Prejšnji teden je postalo znano, da bom igral vlogo Bena Damia. Vlogo sem sprejel, ne da bi vedel, da je moj lik v izvirnem stripu mešanega azijskega porekla. Po obvestilu se je razvnela vroča debata, prišlo je do upravičenega razburjenja, zato moram narediti, kar čutim, da je prav," je začel svoje sporočilo na Twitterju, v katerem je potem pojasnil, da je potrebno spoštovati kulturno raznolikost, ob tem pa navedel, da tudi sam prihaja iz kulturno mešane družine.

Skrein prvi, ki je odpovedal vlogo zaradi kritik

Njegova objava je naletela na topel sprejem njegovih sledilcev in širše skupnosti. Kot BBC navaja poročanje spletnega portala The Hollywood Reporter, je v preteklosti že večkrat prišlo do kritik, ko so vloge različnih etničnih manjšin podelili belopoltim igralceM, Skrein pa je prvi, ki se je zaradi kritik umaknil in odpovedal sodelovanje pri snemanju visokoproračunskega filma.

Producenti filma Larry Gordon, Lloyd Levin, Millenium in Lionsgate so v izjavi sporčoili, da podpirajo njegovo odločitev. "Ed je pristopil k nam in je bil zelo prepričan v svojo odločitev. V celoti podpiramo njegovo nesebično odločitev." Ob tem so sporočili, da pri izbiri igralcev niso želeli biti brezobzirni glede avtentičnosti in etnične pripadnosti likov, so pa poudarili, da bodo ta dejavnika upoštevali pri izbiri Skreinovega naslednika.

Hellyboy, v katerem igrajo glavne vloge Milla Jovovich, David Harbour, IanMcShane in Sasha Lane, naj bi prišel na velika platna prihodnje leto.

Hollywoodski producenti so se v preteklih letih že večkrat znašli pod plazom kritik zaradi angažiranja belopoltih igralcev za vloge, ki so bile prvotno napisane za pripadnike etničnih manjšin, ali pa zaradi preoblikovanja tovrstnih vlog. Tako je, kot navaja New York Times, recimo leta 2016 Doctor Strange, v izvirniku Tibetanec, v upodobitvi Tilde Swinton postal Keltinja, Emma Watson pa je leta 2015 v filmu Aloha upodobila lik Allison Ng, ki je kitajskih in havajskih korenin, kar je izzvalo oster odziv gledalcev in kritikov. Veliko prahu je lani dvignila tudi izbira Matta Damona za glavno vlogo v prvi veliki kitajsko-hollywoodski koprodukciji Kitajski zid.

