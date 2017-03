Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Detajl z vegetacijo, kjer je analiza pokazala skrito risbo psa. Foto: Wikipedia Leonardo da Vinci: Marija v votlini, 1483–1486, Louvre, Pariz. Foto: Wikipedia Leonardo da Vinci (1452-1519) je bil ustvarjalni genij in glavni predstavnik renesančnega univerzalnega človeka, ki združuje umetnost in znanost. Foto: AP Da Vinci je s svojimi spoznanji zapolnil številne znanstvene beležke, napisane v zrcalni pisavi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skriti pes ali kako Leonardo da Vinci obtoži skorumpirano papeštvo

Novo odkritje na sliki Marija v votlini

26. marec 2017 ob 15:19

Rim - MMC RTV SLO/STA

Pes je bil v zgodovini likovne umetnosti nosilec marsikatere simbolike. Njegova navzočnost je lahko aludirala na zvestobo, zaščito, varnost in usmerjanje, Leonardo da Vinci pa je z njim povedal nekaj čisto drugega. Na svoji sliki Marije v votlini ga je skril med rastlinje, v njem pa po mnenju strokovnjakov skrivoma opozoril na skorumpirano papeštvo svojega časa.

Na sliki, ki jo danes hranijo v pariškem Louvru, je mojster upodobil na videz popolnoma običajni sakralni prizor Marije z Janezom Evangelistom, Jezusom in angelom, skupino pa postavil v bolj ali manj značilno renesančno skalnato pokrajino. Podobno kot druge Leonardove slike je tudi ta predmet številnih poskusov dešifriranja - enega najbolj populističnih verjetno podpisuje Dan Brown, ki ga je, podobno kot množico teorij, ki spremljajo portret Mone Lize, treba jemati s previdnostjo.

Doslej spregledan detajl pa je skupini strokovnjakov pokazala nova metoda, pri kateri preproste instrumente kombinirajo z najnaprednejšimi tehnologijami. Po besedah predsednika italijanskega nacionalnega odbora za vrednotenje zgodovinske dediščine Silvana Vincetija so sliko pregledali s posebnim povečevalnim steklom, ki omogoča proučitev vsake podrobnosti slike. To nato analizirajo s pomočjo naprednega programa za obdelavo fotografij.

V vegetaciji, ki se razrašča pred votlino, pred katero je da Vinci postavil protagoniste, je analiza pokazala komaj opazen obris psa. Leonardo ga je namerno skril pred gledalčevimi očmi, saj je v njem po Vincetijevi razlagi povzel svojo "obtožbo korupcije in papeštva tistega časa".

Odkritje ponuja novo interpretacijo slike, obenem pa utrjuje podobo Leonarda kot moža strogega verskega prepričanja in umetnika domiselnega humorja in enigmatičnosti. "Do danes smo njegove slike proučevali predvsem z vidika tehnike in slikarskega sloga, ob tem pa izpred oči izgubili to, da je Leonardo skozi kompozicijo svojih slik pripovedoval, v sliko prelil svojo misel," je dejal Vinceti.

Slika je lepota, ki odseva resnico

Leonardu pes na povodcu simbolizira človeka, ki se mora pokoravati Bogu, božjim zapovedim, Jezusu in življenju, ki ga je Jezus utelesil, da bi izrazil božjo ljubezen, razlaga. "Ko je umetnik zapisal, da je slika lepota, ki odeva resnico, je jasno izrekel svoj namen," dodaja. Čeprav je Leonardov sloves segel daleč prek meja mestnih držav Apeninskega polotoka, si tudi tako cenjen mož ni mogel privoščiti, da bi odkrito kritizirati papeža. Pomagal si je z jezikom ikonografije. "Pes na povodcu nad sv.

Janezom Krstnikom je obtožba skorumpiranega papeštva, ki je dajalo prednost tuzemski pred duhovno močjo," je sklenil Vinceti.

Vsestranski renesančni genij

Leonardo da Vinci (1452-1519) se je kot nezakonski sin florentinskega notarja rodil v vasi Vinci v Toskani. S svojim genijem in vsestranskostjo je poosebljal idejo renesančnega uoma universale. Slikarstvo in kiparstvo sta bili le del njegovega zanimanja, enako strastno se je posvečal arhitekturi in izumom. Proučevanje narave in eksperiment je utemeljil kot izhodišče umetniškega in znanstvenega dela ter s tem pomembno vplival na duhovni razvoj zahodnega sveta v novem veku. Njegove izsledke skušajo strokovnjaki danes razbrati iz ohranjenih znanstvenih beležk, ki jih je vselej skrivnosti da Vinci pisal v zrcalni pisavi. Njegova umetnost nagovarja z elegantnimi formami, mehkobo in umirjeno harmonijo barv.

M. K.