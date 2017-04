Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Viharna in nesrečna ljubezen Sylvie Plath in Teda Hughesa še leta po smrti obeh fascinira literarne zgodovinarje. Poročila sta se leta 1958; Sylvia je z leti vse težje usklajevala svoje literarne ambicije z življenjem gospodinje in senco v očeh kritiške javnosti precej uspešnejšega moža. Pesnico je zaznamovala vrsta globokih biografskih zarez: zgodnja izguba očeta, gospodovalnost matere, dušeči oklep družbenih vlog v ameriški povojni družbi, sla po popolnosti, iskanje samopotrditve skozi literaturo, poroka, rojstvo dveh otrok in odhod moža - ambicioznega pesnika, vse skupaj pa se je žalostno končalo s samomorom pri tridesetih letih. Foto: Wikipedia Plathova je le dva tedna pred smrtjo izdala tudi svoj edini roman, Stekleni zvon (The Bell Jar), ki ga marsikateri literarni kritiki štejejo za prvi ameriški feministični roman in je imel gromozanski vpliv na celo generacijo ženskih pisateljic. Foto: Mladinska knjiga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skrivnostna pisma, ki naj bi razkrila tragično resnico zakona Sylvie Plath

Nobena skrivnost ni, da njun zakon ni bil srečen

16. april 2017 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sylvia Plath je pismu svoji terapevtki zapisala, da jo je Ted Hughes pretepel le dva dni, preden je doživela splav. Korespondenca, ki razkriva skrivnosti intimnega življenja dveh velikih pesnikov, so se znašla v središču pravniške bitke.

V štirinajstih pismih naj bi ena največjih ameriških pesnic vseh časov "razkrila telesno nasilje in psihično zlorabo, ki ji ju je prizadel njen mož" ter tako na novo definirala razmerje med antologijskima umetnikoma. Korespondenca, če bo kdaj dostopna javnosti, bo najbrž zanimala tudi številne biografe pesnice, ki pogosto opozarjajo na čustveno nasilje, ki ga je bila deležna s strani moža. Prav to, in pa pesnikovi pogosti skoki čez plot, naj bi bilo eden od razlogov za Sylvijin samomor.

Sylvia Plath si je življenje vzela februarja 1963; stara je bila samo 30 let. Otrokoma, ki sta v tem času spala v sosednji sobi, je na mizi še pustila zajtrk.

Pisma je Plathova pošiljala svoji terapevtki, dr. Ruth Beuscher, ki jo je začela zdraviti leta 1953 in s katero sta bili takrat že tesni zaupnici. Prav Beuscherjeva je bila model za doktor Nolanovo, zdravnico v semiavtobiografskem romanu Stekleni zvon.

V temo zaviti zadnji meseci

Prvo pismo je datirano v leto 1960, zadnje pa tri leta kasneje, le teden dni pred pesničinim samomorom. V resnici literarni zgodovinarji ne vedo skoraj ničesar o zadnjih mesecih Sylvie plath, saj je Ted Hughes po tragediji uničil zadnji zvezek njenih dnevnikov, po lastnih besedah zato, da bi njuna otroka obvaroval pred vsebino. Terapevtka, ki je o Hughesu govorila kot o "zlobnem mošku", je pred smrtjo leta 1999 zatrdila, da je vsa pesničina pisma zažgala.

Zaenkrat se moramo zanašati na posredna poročila

Pa to morda le ni bilo res: akademičarka Harriet Rosenstein zdaj trdi, da ji je zdravnica pisma predala, da bi jih lahko uporabila kot del raziskav za svojo knjigo. Javnost je zanje izvedela šele prejšnji mesec, ko je skušala Rosensteinova prek posrednika pisma za 875 tisoč dolarjev prodati na sejmu antikvariatov v New Yorku. "Korespondenca utrjuje status Plathove kot feministične ikone in z njenimi besedami načne travmo družinske zlorabe," je bilo zapisano v prodajnem katalogu.

"Gre za 45 strani pesničine pisave," je ta posrednik pojasnil za britanski The Telegraph. "Prvi del ni zelo zanimiv. piše o Angliji, njihovi hiši, srečanju s TS Eliotom. Ko se je zakon nakrhal in je odkrila Hughesovo nezvestobo, pa korespondenca postane zelo dramatična in zelo osebna."

Iz druge roke je tako zdaj pricurljalo v javnost, da pesnica popiše, kako jo je mož pretepel, le malo kasneje pa je izgubila otroka. Bojda piše tudi, da si je Hughes želel, da bi bila mrtva.

Pisma so bila iz prodaje umaknjena, ko je pravno posredovala univerza Smith iz Massachusettsa, alma mater Sylvie Plath. Prepričani so, da dokumenti, če so avtentični, sodijo v njihovo zbirko.

"Šokantno in absurdno"

Ted Hughes je umrl leta 1998, preživela ga je starejša hčerka iz zakona s Sylvio, Frieda Hughes. Poetova vdova Carol je v zvezi z najnovejšimi vestmi podala tudi uradno izjavo: "Trditve, ki naj bi jih Sylvia Plath izrekla v neobjavljenih pismih o tem, da jo je mož pretepel dva dni pred spontanim splavom, so za vsakogar, ki je poznal Teda, v enaki meri šokantne in absurdne. Dopisovanje med terapevtom in pacientom je gotovo ena najbolj zasebnih reči, kar jih je, in v tem primeru gre za domnevne trditve osebe, ki je bila v globokih bolečinah zaradi očitnega razpada njenega zakona."

A. J.