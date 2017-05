Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Radiohead bodo poleti koncertirali po Evropi: v naši neposredni okolici jih lahko ujamete junija v Milanu in v Firencah. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skrivnostni namigi: Kako bodo Radiohead obeležili 20-letnico kultnega OK Computer?

Enigmatični video ne razkrije veliko

2. maj 2017 ob 16:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dvajseta obletnica tretjega studijskega albuma zasedbe Radiohead, prelomnega OK Computer, je tik za vogalom (natančneje: zgodila se bo 21. maja). Tisti najbolj pozorni oboževalci benda so prišli do zaključka da Thom Yorke in njegova druščina ob tej priliki pripravljajo nekaj posebnega.

Kronski dokaz: 29 sekund dolg, enigmatičen video, ki s preskoki in motnjami zbuja asociacijo na "retro" podobo zgodnjih računalnikov. Skupina ga je na svojem uradnem profilu na Twitterju objavila v ponedeljek.

Na posnetku lahko slišimo otroški glas, ki recitira del besedila pesmi Climbing Up the Walls, ki je izšla na omenjenem albumu. Če boste še posebej pozorni, boste slišali, da je besedilo v posameznih detajlih spremenjeno - morda je to namig, da bodo na jubilejno izdajo vključili demo posnetke in doslej neizdane alternativne različice pesmi?

Album OK Computer je šel v globalno prodajo v juniju 1997 in danes velja za eno največjih glasbenih mojstrovin sodobnega časa.

Fani so namige še toliko bolj pozorno iskali zato, ker so se na različnih lokacijah po svetu - v Londonu, Berlinu, Amsterdamu, Los Angelesu in New Yorku - v zadnjem času pojavili plakati, ki so najverjetneje referenca na album OK Computer (gre za podobno grafično oblikovanje, pa tudi za besedilo pesmi Fitter Happier, poleg tega pa sta bili na dnu plakatov zabeleženi letnici 1997 - 2017). Radiohead na vprašanja novinarjev v zvezi s temi plakati niso hoteli odgovarjati. (Pod novico poglejte, kako so jih dokumentirali uporabniki Instagrama).

Prav tako se ugankarja na Instagramu igra oblikovalec in dolgoletni sodelavec skupine Stanley Donwood. Serijsko objavlja fotografije zidarskih odrov in "skrivnega projekta", o katerem sicer noče ničesar povedati.

Kolege zmotila napoved koncerta v Izraelu

Trenutno so Radiohead sicer na udaru zaradi svojega napovedanega koncerta v Izraelu: 19. julija bodo nastopili v Tel Avivu. Številni kolegi iz industrije - med podpisniki so Thurston Moore in Young Fathers ter celo škof Desmond Tutu in režiser Ken Loach - so nanje naslovili odprto pismo s prošnjo, naj "še enkrat razmislijo" o svoji odločitvi.

"Če boste nastopili v Izraelu, boste igrali v državi, kjer se Palestince, tako sporočajo opazovalci ZN-a, obravnava po sistemu apartheida," je med drugim zapisano. Ker so Radiohead v preteklosti že zavrnili kulturni bojkot Izraela, se avtorji pisma sprašujejo še: "Ker se Radiohead zavzemajo za svobodo Tibeta, nas zanima, zakaj nočete podpreti nekega drugega ljudstva, ki je pod tujo okupacijo. prosim, ravnajte tako, kot so umetniki ravnali v času opresije v Južni Afriki: držite se stran, dokler apartheida ne bo konec."

Happy Monday y'all! Anyone know who this #streetart sloganeering is by? There are two examples in #amsterdam on Meester Treublaan in Oost. Looks a bit Barbara Krugerish to me. #protest #morefear A post shared by Mark Smith (@amancalledmark) on Apr 24, 2017 at 4:16am PDT

soon to be real A post shared by @stanleydonwood on Apr 10, 2017 at 10:06am PDT

A. J.