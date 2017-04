Poudarki Miheličeva galerija na Ptuju

Razstava France Mihelič: risbe, grafike in tapiserije z motivi kurenta

Odprtje: 13. aprila ob 19. uri

Velja, da je podoba kurenta v poznejših delih Franceta Miheliča prerasla v univerzalno demonsko figuro, ki v sklenjen krog povezuje življenje in smrt. Foto: Loški muzej Franceta Miheliča (1907-1998) je odločilno zaznamovalo srečanje s pustnimi šegami v ptujski okolici, ko je po koncu študija na zagrebški Akademiji likovnih umetnosti delal kot učitelj likovnega pouka na Ptuju. Foto: Loški muzej

Skrivnostnost živalsko-demonične maske: Miheličevi kurenti ob 110. obletnici njegovega rojstva

Odprtje razstave v Miheličevi galeriji na Ptuju

13. april 2017 ob 17:10

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Med letoma 1936 in 1941, ko je France Mihelič živel v mestu kurentov, je dokumentiral vse pustne like, vendar ga je najbolj pritegnil prav slikoviti in v tančico skrivnosti odeti lik kurenta, ki preganja zimo in v deželo prinaša pomlad.

Miheličeva galerija na Ptuju je pripravila razstavo del tega slikarja, grafika in ilustratorja, ki je pomembne sledi pustil tudi v tem mestu. Tako postavitev ob 110. obletnici njegovega rojstva razgrinja motiv kurenta v njegovih risbah, grafikah in tapiserijah, ki jih hranijo v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož.

Z zagrebške akademije v službo na Ptuj

France Mihelič se je rodil 27. aprila 1907 v Virmašah pri Škofji Loki. Odločilno ga je zaznamovalo srečanje s pustnimi šegami v ptujski okolici, ko je po koncu študija na zagrebški Akademiji likovnih umetnosti delal kot učitelj likovnega pouka na Ptuju. V najstarejšem dokumentiranem mestu na naših tleh je Mihelič deloval do začetka 2. svetovne vojne, nato pa se je pridružil partizanom in večino časa preživel na Dolenjskem in v Beli krajini.

Po vojni je bil med vodilnimi profesorji na ljubljanski likovni akademiji, uveljavil se je kot znan slikar in grafik. Leta 1965 je bil izvoljen za rednega člana v razredu za umetnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Umrl je 1. avgusta 1998 v Ljubljani.

Osrednja figura umetnikovega opusa

Po besedah kustosinje v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož Tatjane Štefanič je živalsko-demonična maska umetnika prevzela po likovni plati, preobrazba človeka pa po idejni. Kurent je zato postal in ostal ključna figura v celotnem umetnikovem delu, njegov osrednji ikonografski simbol, ki ga je variiral, razkrajal in spajal z mnogo drugimi, njemu ljubimi motivi.

Razstavo France Mihelič: risbe, grafike in tapiserije z motivi kurenta bodo v Miheličevi galeriji na Ptuju odprli drevi ob 19. uri, na ogled bo do 1. julija.

P. G.