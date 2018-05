Skupina Irwin na Sardiniji: Čas za novo državo, nekateri pravijo, da lahko tam najdeš srečo

Razstava bo na ogled do 30. junija

10. maj 2018 ob 10:38

Cagliari - MMC RTV SLO

V prostorih nekdanje univerzitetne knjižnice v Sassariju na Sardiniji se bo z delom Čas za novo državo, nekateri pravijo, da lahko tam najdeš srečo med drugim predstavila slovenska umetniška skupina Irwin.

Na skupinski razstavi No Man's Library, ki jo organizira društvo za sodobno umetnost Zerynthia iz Rima, je vsakemu od 54 sodelujočih umetnikov iz 16 držav in štirih različnih rodov zaupana po ena knjižna polica po abecednem redu od A do Z. Umetniki so tako nekdanjo knjižnico napolnili s sodobno umetnostjo različnih zvrsti.

Vizija novega sveta

Skupina Irwin sodeluje z delom Čas za novo državo, nekateri pravijo, da lahko tam najdeš srečo. To se nanaša na njihovo vizijo novega sveta, ki ima v središču umetnost. Z njo prikazujejo svet, ki je sposoben sprejeti številne družbene in politične spremembe našega časa, ne da bi pri tem izgubil temeljne ideale.

Ustanovljena leta 1983 v Ljubljani

Skupino Irwin, temeljni del gibanja Neue slowenische Kunst, sestavljajo umetniki Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik. Ustanovljena je bila leta 1983 v Ljubljani, svoje ime pa je prevzela od nekdanje tovarne ur v Chicagu. Alternativna scena, ki se je razmahnila v zgodnjih osemdesetih letih, je bila več kot le poseben družbeni fenomen.

V njenem kontekstu so se izoblikovali nekateri prelomi v likovni umetnosti, glasbi, gledališču in na drugih umetnostnih področjih, prav pri teh pa je imela skupina Irwin še zlasti pomembno vlogo. Njen osnovni pristop je potencirani eklekticizem, ki deluje po metodi retroprincipa.

Razstava bo na ogled do 30. junija.

N. Š.