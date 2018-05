Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na 1. programu Radia Slovenija bo mogoče med 16. in 22. majem sedem večerov zapored ob 19.45 prisluhniti zvočnim zgodbam za lahko noč, ki so jih napisali slovenski avtorji in jih pripovedujejo dramski igralci. Kot prva bo na vrsti pravljica Pujsek in ura, ki jo pripoveduje Ajda Smrekar. Foto: Radio Slovenija 17. maja je na vrsti Rdeča hiša, ki jo je napisala Cvetka Sokolov in jo pripoveduje Barbara Cerar. Foto: Radio Slovenija V dialog ob jubileju RTV Slovenija bo poleg radijske oddaje Lahko noč, otroci!, ki se ponaša z več kot polstoletno tradicijo, ujeta še televizijska oddaja Studio Kriškraš z zvedavim bobrom Borom, ki je tukaj na posnetku z igralcem Matejem Pucem. Foto: Radio Slovenija Pravljico Svetlane Makarovič, naslovljeno Pod medvedovim dežnikom, pripoveduje Branko Jordan. Foto: Radio Slovenija Pravljico Petra Svetine O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov, pripoveduje Blaž Šef. Foto: Radio Slovenija Dodaj v

Slavljenje čebel in Čebelic z zvočnimi zgodbami za lahko noč

Pravljice pripovedujejo dramski igralci

15. maj 2018 ob 21:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Otroška knjižna zbirka založbe Mladinska knjiga Čebelica letos slavi 65 let obstoja in tako so se na Radiu Slovenija odločili, da tudi v počastitev svetovnega dneva čebel pripravijo enotedenski cikel oddaj Lahko noč, otroci, ki bo v poslušanje ponudil sedem na novo posnetih pravljic iz te priljubljene otroške zbirke.

Cikel oddaj Lahko noč, otroci! iz tematskega sklopa Čebelice je del skupne zgodbe Radia in Televizije v letu, ko Radio Slovenija praznuje svoj častitljivi 90. rojstni dan, Televizija Slovenija 60 rojstni dan, legendarna zbirka Mladinske knjige Čebelica pa zaznamuje 65 let obstoja.

Svetovni dan čebel, ki ga letos na pobudo Slovenije pri Organizaciji združenih narodov praznujejo po vsem svetu, pomeni pomembno zaznamovanje dediščine čebelarjenja na slovenskem. Radijski ustvarjalci pa želijo najmlajše poslušalce spomniti tudi na pomen čebel za človekov obstoj in razpreti pahljačo pravljic, ki jih prinaša zbirka Čebelica. Tako bo mogoče na 1. programu Radia Slovenija med 16. in 22. majem sedem večerov zapored ob 19.45 prisluhniti zvočnim zgodbam za lahko noč, ki so jih napisali slovenski avtorji in jih pripovedujejo dramski igralci.

Ne prav zares pujskast pujsek

Kot prva je 16. maja na vrsti pravljica Anite Leskovec, naslovljena Pujsek in ura, ki jo pripoveduje Ajda Smrekar. "Pujsek Anite Leskovec ni tako pujskast, kot so po navadi pujski. Za rojstni dan je dobil budilko, ki ga je dan za dnem, teden za tednom prebujala ... vse do dne, ko ga je zbudilo kikirikanje. Kako se je trudil pujsek, da bi jo popravil. A ni šlo. Le kako se bo znašel?," so o pravljici, ki je izšla leta 2015, zapisali pri založbi Mladinska knjiga.

Prva slikanica Cvetke Sokolov

17. maja sledi Rdeča hiša, ki jo je napisala Cvetka Sokolov in jo pripoveduje Barbara Cerar. Rdeča hiša je prva slikanica te avtorice. Izšla je leta 2004, zanjo pa sta bila z ilustratorjem Petrom Škerlom v naslednjem letu nominirana za nagrado izvirna slovenska slikanica.

Kjer je dober medved, je tudi zvita lisica

18. maja bo razveseljevala pravljica Svetlane Makarovič, naslovljena Pod medvedovim dežnikom, ki jo pripoveduje Branko Jordan. Dogajanje je postavljeno v gozd, kjer glavni junak medved dobi rdeč dežnik v dar, zato neučakano pričakuje dež. Tako ob prvem dežju odpre dežnik in se odpravi po gozdu. Sreča srnico, zajčka, veverico in miško ter vse vzame pod svoj dežnik, da živali ne bi bile mokre. Toda dežnika nima samo medved, temveč tudi lisica ...

Razdejanje, ki ostaja za mladim kraljem

19. maja sledi pravljica Nine Mav Hrovat z naslovom O kralju, ki ni maral pospravljati, ki jo pripoveduje Matej Puc. Leta 2009 so slikanico, ki jo je ilustrirala Suzi Bricelj, ovenčali z nagrado Izvirna slovenska slikanica 2009. "Nekoč je živel kralj, najmlajši, kar jih je kdaj živelo. Pri vsem, kar je počel, je za sabo puščal velik nered, pravo razdejanje," pa so o poučni pravljici zapisali pri Mladinski knjigi.

Čmrlj, ki je želel muzicirati

20. maja je na vrsti Čmrlj in piščalka Anje Štefan, ki jo pripoveduje Janja Majzelj. Pravljica, ki je z ilustracijami Alenke Sottler izšla leta 1998, govori o čmrlju, ki je nekega dne imel prav posebno srečo, saj je na travniku je našel drobceno leseno piščalko. "Kako nenavadna palčka," se je začudil. Potem pa je pogledal malo bolje in vzkliknil: "O, ne, saj je piščalka!"… H komu se bo podal nadebudni čmrlj, da mu bo pomagal pri uporabi tega drobcenega glasbenega instrumenta?

Tudi mrožek ima glasbeni potencial

21. maja sledi pravljica Petra Svetine, naslovljena O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov, ki jo pripoveduje Blaž Šef. Glavni junak slikanice, ki je z ilustracijami Mojce Osojnik izšla leta 1999, je mrožek, ki si ni hotel striči nohtov, a je prav zaradi te "težave" dobil službo kontrabasista v polarnem orkestru.

Kje v gozdu bi se lahko skrivala duda?

22. maja bo kot zadnja v tem sklopu pravljica Polonce Kovač, ki nosi naslov Mali medo in jo pripoveduje Klemen Janežič. Slikanica, ki jo je ilustrirala Jelka Reichman, je izšla leta 1994, v njej pa spremljamo nesrečnega medvedka, ki ne more zaspati, ker nima dude. K sreči pa jokajočemu medvedku na pomoč priskoči zajec …

Za najmlajše poslušalce in gledalce

Priložnostni cikel oddaj pod skupnim naslovom Čebelice je idejno in izvedbeno zasnoval režiser Klemen Markovčič, ki podpisuje tudi režije novih sedmih zvočnih zgodb. Urednica oddaje je Alja Verbole, oddaje iz cikla pa sta sooblikovala tonski mojster Nejc Zupančič in glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina.

Sicer pa bo v dialog, ki ga je idejno ob Markovčiču zasnovala še urednica oddaje Kriškraš Anka Bogataj, poleg radijske oddaje Lahko noč, otroci!, ki se ponaša z več kot polstoletno tradicijo, ujeta še televizijska oddaja Studio Kriškraš z zvedavim bobrom Borom. RTV Slovenija tako v jubilejnem letu s skupno zgodbo raziskuje nova presečišča zvoka in slike za najmlajše poslušalce oziroma gledalce.

P. G.