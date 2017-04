Slavoj Žižek za popotovanje misli dobi hemingwaya

"Eden najprodornejših svetovnih filozofov"

12. april 2017 ob 13:10

Lignano - MMC RTV SLO/STA

Filozof Slavoj Žižek je eden izmed štirih prejemnikov letošnje Hemingwayeve nagrade, pišejo številni mediji. Preostali nagrajenci so Zadie Smith, Massimo Recalcati in Nino Migliori.

Pri založbi Ponte delle Grazie bo ob tej priložnosti izšel tudi nov Žižkov esej z italijanskim naslovom Il coraggio della disperazione, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

V utemeljitvi Hemingwayeve nagrade za popotovanje misli (avventura del pensiero) po navedbah Primorskega dnevnika piše, da Žižek "velja za enega najprodornejših svetovnih filozofov" in "izstopa s svojo radikalno in izvirno kritiko sodobni družbeni in gospodarski ureditvi".

V najavi nagrajencev so poudarili Žižkovo neverjetno bibliografijo, ki obsega okoli 60 del, brezštevilne članke in intervjuje ter filma Žižek! in Perverznežev filmski vodnik, ki ga delajo prepoznavnega tudi zunaj akademskih krogov.

V izbrani družbi

Preostali trije prejemniki Hemingwayeve nagrade so britanska pisateljica Zadie Smith za književnost, italijanski psihoanalitik Massimo Recalcati kot pričevalec našega časa ter italijanski fotograf Nino Migliori.

Nagrada je poimenovana po ameriškem pisatelju in novinarju Ernestu Hemingwayu. Bil je navezan na Furlanijo in na sosednjo Benečijo, kjer je bil med drugim vojak v prvi svetovni vojni. Tudi na osnovi teh svojih vojnih izkušenj je Hemingway zapisal roman Zbogom orožje. Nekaj časa je vojak Ernest preživel tudi v Sloveniji, in sicer na soški fronti, še navaja časopis.

Nagrade bodo v Lignanu podelili sredi junija. Za njimi stoji Občina Lignano v Furlaniji ob sodelovanju dežele Furlanije - Julijske krajine in knjižne prireditve Pordenonelegge.

A. K.