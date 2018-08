Sledovi bakterij in morfija: analiza pisma razkrila, kje naj bi se Orwell okužil s tuberkulozo

Analiza pisma Georgea Orwella iz leta 1937

2. avgust 2018 ob 12:35

London - MMC RTV SLO, STA

"Državljanska vojna v Španiji je bila zadnja vojna 20. stoletja brez penicilina. Večina ranjencev v bolnišnicah v Španiji je staknila infekcijo, umrljivost zaradi okužb je bila zelo velika. Orwell se je s tuberkulozo okužil v času španske državljanske vojne, ko je bila verjetnost bolnišnične okužbe zelo visoka."

Gre za besede Gleba Zilbersteina, ki je analiziral pismo angleškega pisatelja Georgea Orwella, napisano kmalu po vrnitvi iz španske državljanske vojne julija 1937 in naslovljeno na urednika Sergeja Dinamova.

V vojno vihro kot republikanski prostovoljec

Znano je bilo, da je bil Orwell v Španiji kot republikanski prostovoljec ranjen v vrat, analiza pisma pa je zdaj pokazala, da se je s tuberkulozo najverjetneje okužil v tamkajšnji bolnišnici, poroča The Guardian.

Sicer naj bi bilo splošno znano, da je Orwell umrl zaradi krvavitev, ki so bile posledica tuberkuloze, ni pa bilo jasno, kje se je z boleznijo okužil. Zilberstein je na pismu odkril sledove bakterij in morfija. Z ekipo je preveril značilnosti bakterij in naredil primerjavo z zdravniškimi kartotekami tistih, ki so se v španski državljanski vojni borili proti fašizmu.

Zelo slabe higienske razmere, visoka raven okužb

Zilberstein je za The Times je povedal, da podobnosti kažejo na to, da se je Orwell s tuberkulozo okužil med zdravljenjem v bolnišnici v Španiji. "Raven okužb je bila zelo visoka in higienske razmere so bile zelo slabe," njegove besede povzema The Guardian. Po njegovem mnenju je tako velika verjetnost, da se je Orwell okužil med zdravljenjem v bolnišnici, čeprav bi se, kot pravi, lahko okužil tudi prek hrane. Morfij pa so verjetno vsebovala protibolečinska sredstva, ki jih je dobival v bolnišnici.

Pisateljev biograf D. J. Taylor je povedal, da ga ne bi presenetilo, če bi imel Zilberstein prav. Dodal je, da je imel pisatelj vse življenje težave z zdravjem. Rodil se je z okvaro pljuč, v 20. letih preteklega stoletja v Mjanmaru zbolel za mrzlico denga, v 30. letih pa je večkrat zbolel za pljučnico. "Na začetku leta 1938 se je počutil tako slabo, da so ga morali odpeljati z rešilnim avtomobilom. Da si je opomogel, je potreboval več let," je dodal.

George Orwell se je s pravim imenom Eric Arthur Blair rodil leta 1903 v kraju Motihari v Indiji, kjer je bil njegov oče v vojaški službi. Šolal se je na kolidžu Eton. Med letoma 1922 in 28 je bil v policijski službi v Mjanmaru, do leta 1936 je živel nemirno življenje v Londonu in Parizu.

Večno aktualni deli Živalska farma in 1984

Pozneje je delal kot reporter pri BBC-ju, od leta 1943 kot literarni urednik pri časopisu Tribune, nato kot sodelavec političnega in literarnega tednika New Statesman. V svojih delih je Orwell ostro kritiziral socialno bedo in rasno razlikovanje ter v satirično-vizionarskem slogu opozarjal na avtoritarne tendence v družbi. Njegova glavna dela so romana Živalska farma in 1984 ter esej Poklon Kataloniji, eden najboljših literarnih dokumentov o španski državljanski vojni. Umrl je leta 1950.

Sicer pa je Zilberstein, ki je analiziral dotično Orwellovo pismo, pred tem med drugim po analizi rokopisa romana Mojster in Margareta odkril sledove bolezni ledvic pri pisatelju Mihailu Bulgakovu.

