Slovenci imamo spet nagrado za najboljšo kratko prozo

Za novo kratzkoprozno nagrado novo mesto nominirane štiri zbirke

1. september 2017 ob 16:15

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Pri založbi Goga so se pet let po ukinitvi Dnevnikove nagrade fabula odločili ustanoviti novo priznanje, namenjeno kratkoproznim zbirkam. Krstili so jo za novo mesto. Komisija je prebrala več kot 70 del z letnico 2016 in v finale uvrstila Bojne barve Jedrt Lapuh Maležič, Postopoma zapuščati Misantropolis Davorina Lenka, Noben glas Suzane Tratnik ter Tramvajkomando Lucije Stepančič.

Komisija je v utemeljitvi ob izboru finalistov zapisala, da je v Sloveniji pojem kratke zgodbe presenetljivo raztegljiv, "saj se pod to klasifikacijo skrivajo tako romani, povesti in nekaj bolj ali manj (ne)uspelih žanrskih hibridov". Forma kot taka je zelo vztrajna, k njeni trdoživosti verjetno prispevajo tudi delavnice kratke zgodbe in prepričanje posameznih avtorjev, da je kariero bolje začeti s tekom na kratke proge.

Ozko sito žirije

Po presoji komisije je med 70 deli, kategoriziranimi z oznako kratka proza, "kakovostni preboj" uspel le 11 naslovom. "A ponudbo narekuje povpraševanje, zato je navdušenje tako avtorjev kot bralcev gotovo povezano tudi z umanjkanjem priznanja ali nagrade, ki bi javno obeležila in ovrednotila letno kratkoprozno bero. Pri izbiranju je bila komisija pozorna na konceptualno zaokroženost zbirk ter na diskrepanco med idejo in izvedbo tako na pripovedni kot na strukturni ravni," še piše v spremnem besedilu k nagradi.

V finalu so letos dela treh avtoric - Jedrt Lapuh Maležič, Suzane Tratnik in Lucije Stepančič - ter Davorina Lenka. Zgodbe Bojnih barv (Založba Škuc) Jedrt Lapuh Maležič "vznikajo na družbeni margini in za zaveso trpkega humorja secirajo psihologijo širokega nabora junakov: deklarirane predstavnike spolnih manjšin, njihove zatiralce, tiste, ki so obtičali med eno in drugo možnostjo," piše v utemeljitvi nominacije za nagrado.

Sedmerica zgodb v zbirki Noben glas (Beletrina) Suzane Tratnik prinaša slike s podeželja: od surovih, skorajda grotesknih podob do magičnih in ironično obarvanih prigod. Gledamo jih skozi presenetljivo pronicljiv pogled naivne otroške pripovedovalke.

Živahni oddelek za pritožbe Tramvajkomande (Beletrina) Lucije Stepančič je zasičen z destabiliziranimi, nezanesljivimi pripovednimi glasovi. Drug mimo drugega vpijejo svojo resnico v do skrajnosti subjektiviziranem slogu, ki se izkaže za edinega pravega junaka zbirke. "Družbena kritika je pri tem subtilna, a opazna," meni komisija.

Lenkovi liki svoja telesa raziskujejo kot zadnji vir nečesa otipljivega in oprijemljivega, neverbalnega "jedra", ki ga v jeziku niso našli. "Še pogosteje pa gre za opuščanje vsake vnaprej predpostavljene in dovršene strukture tako v spolnih aktih kot v refleksiji," piše v utemeljitvi. Delo Postopoma zapuščati Misantropolis je izšlo pri Centru za slovensko književnost.

Avtorice in avtorja, ki so se uvrstili v finale za nagrado novo mesto, so v četrtek razglasili v atriju knjigarne založbe Goga. Kdo bo prvi prejel nagrado za zbirko kratke proze, bo znano 29. septembra v sklopu festivala kratke zgodbe Novo mesto short. Finančni del nagrade znaša 2000 evrov in ga bo podelila revija Rast.

