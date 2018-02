Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Očiščenje in pomlajenje?, kar je naslov znamenitega predavanja Ivana Cankarja iz leta 1918 v tržaškem Delavskem domu, je geslo, pod katerim zamejski Slovenci v Trstu danes v tamkajšnjem Kulturnem domu zaznamujejo Prešernov dan. Foto: dLib Ob snovanju osrednje prireditve ob kulturnem prazniku Slovencev v Italiji so imeli v mislih obletnico smrti Ivana Cankarja in prihodnost kulturne podobe slovenske skupnosti Furlanije Julijske krajine. Foto: Wikipedia Sorodne novice Recital Prešernove poezije: "Mi ne moremo čakati na boljše čase" 8. februar: Praznik slovenske kulture in spomin na Franceta Prešerna Dodaj v

Slovenci v Italiji slavijo Prešerna tudi s Cankarjevo kritično mislijo

Prešernov dan med zamejskimi Slovenci

16. februar 2018 ob 11:55

Trst - MMC RTV SLO, STA

Pod geslom Očiščenje in pomlajenje?, kar je naslov znamenitega predavanja Ivana Cankarja iz leta 1918 v tržaškem Delavskem domu, zamejski Slovenci v Trstu danes v tamkajšnjem Kulturnem domu zaznamujejo slovenski kulturni praznik, ko se slavi pesnika Franceta Prešerna.

Ob snovanju osrednje prireditve ob kulturnem prazniku Slovencev v Italiji so imeli v mislih obletnico smrti Ivana Cankarja in prihodnost kulturne podobe slovenske skupnosti Furlanije Julijske krajine. To osrednjo prireditev pripravljajo Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu.

Cankarjev znameniti govor izpred stoletja

To ne bo zgolj običajna proslava, ampak tudi priložnost za razmišljanje in soočenje. Prireditev se bo navezovala na Cankarjeve besede in sporočila iz znamenitega govora izpred sto let in bo v znamenju njegove kritične misli, ko bodo preizpraševali skupno prihodnost, so sporočili organizatorji.



Ključna vprašanja slovenskih kulturnih ustanov

Prireditev z začetkom ob 18. uri odpira Čistilna akcija za pomlajenje!, na kateri se bodo posvetili ključnim vprašanjem slovenskih kulturnih ustanov.

V pogovoru bodo sodelovali novinarka Poljanka Dolhar, zgodovinar Gorazd Bajc, filozof Jernej Šček, predsednica Glasbene matice Milena Padovan, predsednica upravnega sveta SSG Breda Pahor, dijaki slovenskih licejev, dramaturginja Eva Kraševec, pisatelj in režiser Goran Vojnović ter slikar Aleksander Velišček, ki bo ob tej priložnosti tudi razstavljal v prostorih Kulturnega doma.

Med pogovorom bo v Mali dvorani ponovitev koprodukcije Soseska Evropa, v kateri nastopata Daniel Dan Malalan in Elena Husu.

Drugi del prireditve sledi ob 20.30, začel se bo z besedami Ivana Cankarja in nastopom Barbare Cerar in Primoža Forteta ter se nadaljeval s slavnostnim govorom podpredsednika deželnega sveta Igorja Gabrovca, kulturnim programom in podelitvijo priznanj.

P. G.