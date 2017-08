Slovenci znotraj EU-ja najbolj zagreti odjemalci kulturne ponudbe

Kaj pravijo številke o našem kulturnem udejstvovanju?

22. avgust 2017 ob 18:54

Luxembourg - MMC RTV SLO

V okviru raziskave evropskega statističnega urada Eurostat se je dobra četrtina prebivalcev Slovenije izrekla, da so se kulturnih prireditev - kot so koncerti ali gledališke in baletne predstave - v letu 2015 udeležili najmanj štirikrat.

Tako je Slovenija z natančneje 27,7 odstotka v samem vrhu med 28 državami EU-ja, sledijo ji Luksemburg, Finska in Avstrija.

V letu 2015 je namreč v Luksemburgu najmanj štirikrat kulturne prireditve obiskalo 26,8 odstotka, na Finskem 23,9 odstotka, v Avstriji pa 21,8 odstotka prebivalcev.

Pogled na drugi konec rezultatov

Bolgarija, Romunija, Grčija in Poljska pa so države, ki so se znašle na drugem koncu osemindvajseterice držav EU-ja po številu obiskanosti kulturnih prireditev. V Bolgariji in Romuniji je kulturne dogodke leta 2015 najmanj štirikrat videlo 6,7 odstotka prebivalcev, v Grčiji 4,6 odstotka, medtem ko se je Poljska znašla na samem repu s 3,7 odstotka.

V povprečju se je leta 2015 tovrstnih dogodkov v živo najmanj štirikrat udeležilo 13,6 odstotka prebivalcev držav članic EU-ja.

In še podatki za Islandijo, Norveško, Švico in Srbijo

Sicer pa statistika Eurostata kaže podatke za 32 držav - poleg EU-članic še za Islandijo, Norveško, Švico in Srbijo. V teh je imela najvišji delež po obiskanosti kulturnih prireditev v letu 2015 Švica - 37 odstotkov, sledita Islandija z 32,9 odstotka in Norveška s 23,6 odstotka.

S 7,8 odstotka prebivalcev, ki so se v omenjenem letu kulturno udejstvovali najmanj štirikrat, pa se je na zadnjem mestu med temi štirimi državami znašla Srbija.

P. G.