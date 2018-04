Slovenija in Rusija marljivo poglabljata medsebojne kulturne povezave

Sklenil se je prvi slovensko-ruski kulturni forum

19. april 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Obstaja močna želja, volja in ogromno možnosti za intenzivno sodelovanje in poglobitev povezav na vseh področjih kulture, od kulturne dediščine, prek novih umetniških smeri do klasičnih, kot so literatura, film in glasba."

S temi besedami je Tone Peršak, minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ob sklepu prvega slovensko-ruskega kulturnega foruma zagotovil, da obstaja veliko možnosti za poglobitev kulturnih povezav med državama. Forum, ki se je sklenil danes v Ljubljani, je bil namenjen vzpostavljanju povezav in izmenjavi znanj v kulturi med Slovenijo in Rusijo.

Sezona slovenske in sezona ruske kulture

Dvodnevni forum je pripravilo ministrstvo za kulturo v sodelovanju z ruskim ministrstvom za kulturo, ruskim veleposlaništvom v Ljubljani in Forumom slovanskih kultur in je eden izmed pomembnejših dogodkov za krepitev medsebojnega sodelovanja v okviru sezone slovenske kulture v Rusiji in ruske kulture v Sloveniji v letih 2017 in 2018.

V okviru foruma so predstavniki oblasti, občin in kulturnih ustanov s področja gledališča, glasbe, muzejev, galerij, knjižnic, filma in varovanja kulturne dediščine razpravljali o nadaljevanju ter nadgradnji dozdajšnjega sodelovanja in izmenjevali dobre prakse. Po plenarnem zasedanju in odprtju v sredo so danes na različnih lokacijah sledili vzporedni paneli s konkretnimi dogovori o nadaljnjem sodelovanju, v Vili Podrožnik pa nato še sklepna strateška seja.

"Zelo smo zadovoljni, da se je forum zgodil v takšnem obsegu. Že v preteklosti se je velikokrat izkazalo, da so povezave in inspiracije med slovensko in rusko kulturo zelo močne," je ob koncu foruma zagotovil Peršak. Ob tem je zagotovil, da obstaja veliko možnosti za poglobitev kulturnih povezav med obema državama. Omenja se predvsem sodelovanje na področju filma.

Slovenska delegacija novembra v Rusijo

Namestnica ruskega ministra za kulturo Alla Manilova je v izjavi v Vili Podrožnik poudarila, da so v razpravi dosegli veliko skupnih točk. Manilova je ob tem poudarila šesti kulturni forum, kamor je novembra vabljena slovenska delegacija s predstavniki različnih kulturnih ustanov. Napovedala je pomoč ruske politike pri gradnji povezav in še, da bo v prihodnje Rusija dejavneje nastopala v Forumu slovanskih kultur s sedežem v Ljubljani.

Muzeji, sejmi, festivali …

Direktorica Foruma slovanskih kultur Andreja Rihter, je dodala, da Slovenija že 31. maja v delegaciji drugih muzejev slovanskih držav odhaja na največji muzejski sejem na svetu Intermuzeji v Moskvo, sredi junija pa na Primorskem poletnem festivalu in festivalu Imago Sloveniae napovedujejo nastope gledališko-baletne skupine iz Sankt Peterburga. "Dobro sodelovanje z ruskimi ustvarjalci na Festivalu Ljubljana in Darkom Brlekom pa je že tradicija," je še povedala Rihterjeva.

Forum slovanskih kultur sicer že 14 let vzpostavlja mostove med državami slovanskih jezikov, je pa njegova direktorica poudarila, da so konkretni dogovori, ki so jih na forumu dosegli, zanjo veliko presenečenje. Z razpletom srečanja je zadovoljna, imajo pa zavodi s področja kulture zdaj "popolnoma odprte roke, da dajo sami pobudo za tisto, kar želijo". Vendar naj bodo pri tem konkretni in v najboljši meri izrabijo ponujene možnosti, je sklenila direktorica Foruma slovanskih kultur Andreja Rihter.

Tkanje vezi prek filma in književnosti

Ruski avtorji sodelujejo tudi na pravkar potekajočem srečanju Pen na Bledu, slovenski pa se bodo letos že tretjič predstavili na moskovskem knjižnem sejmu, drugo leto tudi v Tolstojevi Jasni Poljani, je še naštela Andreja Rihter. Po njenem prepričanju je sicer še posebej odprto polje filma, pri čemer je bila Slovenija do zdaj zadržana. Velik pomen daje temu, da so na forumu tako sodelovale tudi ustanove s tega področja, kot sta Slovenski filmski center in Slovenska kinoteka.

