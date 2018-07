Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Povprečna starost fotografov, ki so bili izbrani na odprtem natečaju, je 34 let. To pomeni, da se v njihovih delih zrcali predvsem Slovenija, kot jo razume mlajša generacija. Foto: Spletna stran festivala/Matjaž Rušt Tereza Kozinc se je na razstavo uvrstila s fotografijo iz serije Paris In and Out (2017-2018). Foto: Spletna stran festivala/Tereza Kozinc Sorodne novice Klavdij Sluban: Zelo blizu roba, ne da bi padel čezenj Dodaj v

Slovenija, kot jo vidijo domači fotografi, se predstavi v Franciji

Slovenski fotografi častni gostje fotografskega festivala Voies Off v Arlesu

9. julij 2018 ob 11:23

Arles - MMC RTV SLO, STA

V Arlesu v Provansi ob največjem in enem najpomembnejših svetovnih festivalov fotografije, ki od leta 1970 postavi na ogled vse žanre fotografije, od 90. let minulega stoletja poteka tudi ugledna off scena - festival prebojne mlade fotografije, novih prijemov, novih izrazov - Voies Off. Na njem so letos častni gostje Slovenci.

Slovenski fotografi se predstavljajo na razstavi z naslovom If Slovenia Were v Galeriji Voies Off sredi mesta, na dvorišču nadškofijske palače pa je v četrtek ob odprtju potekala tudi videoprojekcijo del vseh 19 članov skupine, je sporočila Bogi Pretnar.

Projekt je plod več kot tri leta trajajoče fotografske delavnice, ki jo je v Sloveniji kot mentor vodil svetovno znani fotograf slovenskih korenin iz Pariza Klavdij Sluban. Skupni imenovalec nastalih umetniških fotografij so bili različni pogledi na Slovenijo, nekateri bolj kritični, drugi nostalgični in čustveni ali izmerjeni le z doživetimi detajli, tako črno-belo kot v barvi.

Vsake oči vidijo drugo Slovenijo

"Tudi v Sloveniji, ki jo pogosto obiskujem, srečujem vse več fotografov, ki mi želijo pokazati svoja dela in se pogovoriti o njih. Tako je nastala moja doslej najdaljša večletna delavnica, pri čemer je bil poudarek na selekciji fotografij, ki omogoči zgraditi smiselno serijo z lastno pisavo za vsakega fotografa posebej. Tudi sama Slovenija je večplastna. Od Bleda do Livolda na Kočevskem je toliko različnih svetov, toliko možnosti odkrivanja, da lahko vsak fotograf, najsi bo tuj ali domač, najde ne le zanimive prizore, ampak tudi - sebe," Slubanove besede povzema sporočilo za javnost.

Projekt If Slovenia Were je bil za predstavitev v Arlesu izbran izmed 147 projektov. Sodeluje sedem fotografinj in 12 fotografov: Katja Goljat, Irena Jurca, Tereza Kozinc, Meta Krese, Nina Sotelšek, Ana Zibelnik, Manja Zore, Jošt Dolinšek, Jošt Franko, Ciril Jazbec, Jurij Korenjak, Primož Korošec, Robert Marin, Dejan Mijović, Matej Povše, Boštjan Pucelj, Matjaž Rušt, Klemen Skubic in Marko Vrbič.

Razstava bo na ogled do 23. septembra, novembra pa jo bodo, prav tako pod Slubanovim kuratorstvom, postavili še na gradu Brestanica.

A. J.