Slovenija na stežaj odpira vrata tujim filmskim ekipam

SFC s prvim javnim pozivom za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo

20. marec 2017 ob 14:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski filmski center je objavil javni poziv, namenjen tujim produkcijam, ki se bodo odločile za snemanje filmov v Sloveniji.

Tujim ekipam bo Republika Slovenija povrnila do 25 odstotkov vseh upravičenih produkcijskih stroškov, nastalih na slovenskem ozemlju. Namen poziva je spodbujati filmsko in avdiovizualno produkcijo s kulturno vsebino.

Primerljivo z drugimi evropskimi državami

Slovenija bo z uvedbo denarnih povračil za tuje produkcije stopila ob bok preostalim evropskim državam, kjer so tovrstni ukrepi že uveljavljeni, so zapisali na SFC-ju. Spomnili so, da je vlada že oktobra lani z novelo zakona o Slovenskem filmskem centru uvedla ukrep za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo kot način povračila določenega dela sredstev, porabljenih pri celotni ali delni produkciji na ozemlju Slovenije.

Možnost črpanja denarnega povračila lahko uveljavljajo pravne in fizične osebe s sedežem v drugi državi članici EU-ja, državi članici Evropske gospodarske skupnosti (EGS) ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo. To možnost lahko izkoristi tudi izvršni producent s sedežem v Sloveniji, ki ima sklenjeno pogodbo za izvedbo filma na območju Slovenije s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi EU-ja, državi partnerici EGS-ja ali tretji državi, ki ima prav tako registrirano dejavnost za filmsko in televizijsko produkcijo, piše v besedilu poziva.

Na razpolago je milijon evrov

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za denarna povračila, je milijon evrov z možnostjo začetka črpanja v letu 2018, je razvidno iz poziva. Ta je odprt do 15. septembra.

Korist za različne panoge

Na SFC-ju pričakujejo, da bo ukrep poleg pozitivnih kulturnih učinkov s privabljanjem tujega kapitala omogočil večji dostop do dela, dohodka in izmenjave znanj med filmskimi delavci. Kot pojasnjujejo, od vseh gospodarskih panog ob snemanju filmov in drugi AV-produkciji največ pridobi turizem. Filmi na snemalne lokacije za več tednov privabijo ekipe in uporabljajo turistične nastanitvene kapacitete, gostinske in prevozne storitve ter druge spremljajoče storitvene dejavnosti.

A. J.