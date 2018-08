Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Med festivalom so v Slovenski hiši v Talinu pripravili več dejavnosti, s katerimi želijo obiskovalcem približati prihodnjo gostiteljico. Foto: Jan Pirnat/JSKD Festival Europa Cantat bo leta 2021 v Ljubljani, Slovenija se bo v vlogi gostiteljice preizkusila prvič. Foto: Jan Pirnat/JSKD Sorodne novice Slovenija tokrat častna gostja festivala Evropa Cantat v Estoniji, naslednjič v vlogi gostiteljice Dodaj v

Slovenija prevzema zastavo zborovskega festivala Evropa Cantat

Organizatorji estonskemu občinstvu približujejo slovensko kulturo

3. avgust 2018 ob 11:20

Talin - MMC RTV SLO, STA

Slovenija bo danes kot gostiteljica prihodnje izdaje prevzela zastavo evropskega zborovskega festivala Evropa Cantat, ki te dni poteka v Talinu. Letos je častna gostja, v vlogi gostiteljice pa se bo prvič preizkusila leta 2021.

Festivalsko zastavo bo Slovenija od estonske prestolnice prevzela na gala koncertu Happy Birthday, Estonia, ki bo posvečen 100-letnici Estonije. Dogodka se bosta udeležila podžupan Ljubljane Dejan Crnek in direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Marko Repnik, ki bosta ob tej priložnosti tudi uradno povabila vse ljubitelje zborovskega petja na festival, ki bo v Ljubljani potekal od 16. do 25. julija 2021.

Pevska kultura kot mednarodna blagovna znamka

V Sloveniji bo festival izvajal JSKD, ki vidi v dogodku izjemne priložnosti. Med drugim bo gostiteljstvo festivala Sloveniji omogočilo, da bi lahko pevsko kulturo razvijala tudi kot mednarodno blagovno znamko, podobno, kot so to storile skandinavske in baltske države. Ker izvedba festivala časovno sovpada z začetkom predsedovanja Slovenije EU-ju in s 30. obletnico samostojnosti Slovenije, bi lahko bil festival ob tem osrednji kulturni dogodek, menijo.

V želji, da obiskovalcem približajo prihodnjo gostiteljico, potekajo v Talinu že ves čas trajanja festivala v Slovenski hiši številne dejavnosti. Med drugim se obiskovalci učijo zapeti refrena dveh slovenskih pesmi, v poznavanju Slovenije pa se utrjujejo v kvizu Do you feel Slovenia.

S petjem do prijateljskih vezi

Največje srečanje pevskih zborov v Evropi vsaka tri leta poteka v izbranem evropskem mestu. Projekt je po drugi svetovni vojni spodbudila Evropska zborovska zveza, da bi z njim mlade različnih narodnosti povezala in jih motivirala za prijateljsko sodelovanje prek pevskega udejstvovanja. Prvi festival je bil leta 1961 v mestu Passau v Nemčiji.

Dvajset let tekmovanja

Festivala se vsako leto udeleži več kot 3.500 pevcev, zborovodij, skladateljev in drugih ljubiteljev glasbe z vsega sveta. V dobrem tednu se zvrsti množica koncertov, zborovskih delavnic in predavanj. Posebnost so vsakodnevna množična skupna petja na prostem, kjer se pevci povežejo tudi z lokalnim prebivalstvom. Letošnji festival, ki v Talinu poteka od 28. julija, je že 20. po vrsti.

M. K.