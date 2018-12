"Ukrep denarnih povračil, ki ga je Republika Slovenija sprejela lani, je že obrodil sadove, saj se je zanimanje za snemanje v Sloveniji v primerjavi s preteklimi leti povečalo. V prihodnjih letih pa pričakujemo še več povpraševanja in zanimanja za snemanje slovenskih edinstvenih lokacij in prostorov," je že v Cannesu na predstavitvi Slovenije kot filmske lokacije povedala direktorica SFC-ja Nataša Bučar. Foto: Simon Gosnik Delček druge sezone Senc nad Balkanom so v novembru posneli tudi v Ljubljani. Foto: IMDb Dodaj v

Slovenija prvič na londonskem sejmu filmskih lokacij

SFC letos intenzivno predstavlja Slovenijo svetu kot potencialno filmsko lokacijo

4. december 2018 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski filmski center letos prvič predstavlja na največjem sejmu filmskih lokacij v Londonu, Focus 2018. SFC, ki v Sloveniji kot filmska komisija nudi podporo tujim filmskim produkcijam, ki želijo snemati v Sloveniji, na sejmu skupaj s Slovensko turistično organizacijo predstavlja filmska prizorišča.

"Gre za nadaljevanje uspešnega sodelovanja, saj smo v letošnjem letu na filmskem festivalu v Cannesu že uspešno predstavili Slovenijo kot filmsko lokacijo. Namen tovrstnih dogodkov je promocija Slovenije kot filmske destinacije ter vzpostavitev platforme za vzpostavljanje vezi in znanstev med filmskimi ustvarjalci, v prvi meri med producenti," so zapisali na SFC.



Na sejmu bo prisotna delegacija slovenskih filmskih producentov in direktorica SFC Nataša Bučar, predstavitve pa se bosta po napovedih SFC udeležila tudi slovenski veleposlanik Tadej Rupel ter vodja Slovenske turistične organizacije za Veliko Britanijo in Irsko Mladen Ljubišič.

Od morja do gora v enem dnevu

Slovenija zaradi svoje idiličnosti in slikovitosti ponuja številne raznolike snemalne lokacije, ukrep denarnega povračila tujim produkcijam v višini 25 odstotkov pa tujim producentom, po zgledu večine evropskih držav, omogoča še dodatno vzpodbudo za snemanje na slovenskih tleh. Med ključne dejavnike, ki uvrščajo Slovenijo med ekskluzivne filmske lokacije, sodijo dobro ohranjeni historični objekti, številnost slikovitih lokacij, ki se nahajajo v neposredni bližini, ter dejstvo, da se lahko v enem dnevu snema tako v gorah kot ob morju, so zapisali na SFC.

Lani so v Sloveniji snemali producenti iz Velike Britanije, Republike Koreje in Irske. Irski film The Belly of The Whale - zanj je glasbo je soustvarjal Janez Dovč, več slovenskih sodelavcev pa je sodelovalo pri oblikovanju zvoka - v prvi polovici decembra začenja redno distribucijo na domačih tleh. Letos so na slovenskih tleh snemali filma Who the fuck You Think You Are Slavoj Žižek? britanskega in Ne boj se, če te objamem italijanskega producenta ter dve televizijski seriji: italijansko I just wanted to be a rock star in srbsko Sence nad Balkanom 2.

