Slovenka osvojila drugo mesto na Nikonovem fotografskem natečaju

Katja Bidovec svoj utrinek s Šrilanke razume kot "ulično fotografijo"

27. julij 2017 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na fotografskem natečaju podjetja Nikon je mlada slovenska fotografinja Katja Bidovec osvojila drugo mesto v kategoriji, spričo stoletnice podjetja posvečeni temi praznovanja. Drugo mesto je osvojila s fotografijo vernikov v templju Weherahena na Šrilanki.

"Zlagala bi se, če bi rekla, da mi nagrada nič ne pomeni, zagotovo sem je bila vesela in počaščena, predvsem si lahko rečem, da očitno nekaj delam prav," je svoj uspeh komentirala Bidovčeva.

Dobra kompozicija terja potrpljenje

Kot je ob fotografiji na spletni strani natečaja zapisala mlada fotografinja, jo je na fotografiji presunila velikost kipa Bude v primerjavi z majhnimi verniki, ki so se zbrali ob njegovem vznožju. "Videti so celo manjši, kot v resnici so. Kar nekaj časa sem čakala na pravo kompozicijo in ko je bilo vse postavljeno, kot sem si predstavljala, sem pritisnila na sprožilec," je še zapisala.

Človek v odnosu do religije

Bidovčeva je povedala še, da je njena največja ljubezen ulična fotografija, kamor v resnici sodi tudi nagrajena fotografija. "Poleg tega pa ima zame tudi drugačen pomen, saj v fotografiji vidim svoj pogled na svet oziroma religijo, ki ljudi naredi majhne in nemočne, kot delujejo na tej fotografiji," je dejala.

Glede prihodnjih načrtov je pojasnila, da nameravata s fotografskim kolegom Arnejem Hodaličem nadaljevati projekt Izginjajoče kulture, "če bo finančno to le mogoče". Projekt sta začela leta 2015, na Ljubljanskem gradu pa so fotografije iz projekta na ogled postavljene še do 24. septembra.

V kategoriji ob 100. Nikonovi obletnici so sicer iskali fotografije srečnih dogodkov po celem svetu in kako se obeležujejo različna praznovanja. Glavne zmagovalce so razglasili že v začetku julija.

Nikonov fotografski natečaj je eden prvih mednarodnih fotografskih natečajev na svetu, ki ga organizirajo že od leta 1969. Letos so v sklopu praznovanja Nikonovega 100. rojstnega dne predstavili posebno nagrado ob 100. obletnici na temo praznovanja.

Skupno 21.511 fotografov iz 170 držav in regij je prijavilo 76.356 del, kar je nov rekord natečaja glede na število držav in regij, iz katerih so bile fotografije prijavljene, še piše na Nikonovi spletni strani.

A. J.