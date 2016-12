Slovenska filharmonija bo novoletni koncert morda le odigrala pod Lajovcem

Orkestraši zahtevajo odhod dirigenta Lajovca

29. december 2016 ob 18:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Orkester filharmonije je novoletni koncert pripravljen odigrati pod taktirko Uroša Lajovca, če bo pred koncertom podpisan dogovor o prekinitvi sodelovanja med Lajovcem in filharmonijo.

Predsednica stavkovnega odbora Marina Kopše je pojasnila, da je direktor Slovenske filharmonije (SF) Damjan Damjanovič v sredo zaposlenim poslal pismo, v katerem jim je predlagal, naj novoletni koncert 1. januarja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma izvedejo pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca, v zameno pa obljubil prekinitev sodelovanja z njim.

Člani orkestra so na sestanku, ki je sledil, ponudbo sprejeli. Novoletni koncert so tako pripravljeni odigrati pod taktirko Lajovca, vendar pod pogojem, da je pred koncertom podpisan dogovor o prekinitvi sodelovanja med Slovensko filharmonijo in Lajovcem. Pričakujejo, da bo dogovor podpisan v petek do 12. ure, je še navedla Kopšetova. Stavko bodo tako lahko prekinili in odigrali novoletni koncert, o preostalih stavkovnih zahtevah pa se bodo pogajali po novem letu.

Damjanovič jim je sicer obljubil tudi, da bo sestavil dokument, ki bo orkestru SF-ja omogočil sodelovanje pri izbiri novega dirigenta.

Pred vrati revizija poslovanja filharmonije

Minister za kulturo Tone Peršak je medtem podpisal sklep o zunanji reviziji poslovanja SF-ja. Na ministrstvu so namreč prejeli določena obremenilna sporočila orkestra, je novinarjem pojasnil Peršak. "In če bi revizija pokazala, da te trditve držijo, potem bi to bil razlog za razmislek o razrešitvi Damjanoviča z mesta direktorja SF-ja," je dodal.

Na ministrstvu so prepričani, da so nekatera pričakovanja oz. zahteve orkestra upravičene, denimo ta, da bi imel orkester možnost sodelovanja pri izbiri dirigenta. Zato so na ministrstvu tudi dali orkestru zagotovilo, da bodo vladi predlagali spremembo ustanovitvenega akta SF-ja.

Stavkovne zahteve

Člani orkestra SF-ja so sicer 23. decembra izglasovali minimalne pogoje za izvedbo novoletnega koncerta v Cankarjevem domu. Ti so bili zamenjava dirigenta Lajovca z drugim dirigentom, prekinitev pogodbe z njim in od direktorja zavoda podpisan dokument, ki bo orkestru omogočil dejavno soodločanje pri izbiri prihodnjih šefov dirigentov.

V napovedi nove stavke, ki bi sledila opozorilni z začetka meseca, so sicer orkestraši na prvo mesto zapisali zahtevo po Damjanovičevem odstopu. Zahtevajo pa tudi odstop štirih članov sveta SF-ja, ki jih je na to funkcijo imenovala vlada.

