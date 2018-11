Nema grozljivka Fantom iz opere je nastala leta 1925 po zgodbi iz istoimenske knjige francoskega pisatelja Gastona Lerouxa. Foto: IMDb Zgodba govori o mladi operni pevki Christine Daae - odigrala jo je Mary Philbin -, ki ugotovi, da ima skrivnostnega občudovalca, ki ji pomaga na poti do slave. Foto: IMDb Sorodne novice Fantom iz opere straši že 25 let Dodaj v

Slovenska filharmonija je lahko orgelski kino: Fantom iz opere z glasbo v živo

Orgelski kino znova pridobiva priljubljenost

9. november 2018 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska filharmonija se bo nocoj prvič v zgodovini spremenila v filmsko prizorišče, saj bo v dvorani Marjana Kozine na sporedu nema ameriška grozljivka Fantom iz opere iz leta 1929, ki jo bo z improvizacijo na orglah pospremil nemški orglavec Ulrich Walther.

Zgodba govori o mladi operni pevki, ki ji do slave pomaga skrivnostni občudovalec.

Izvajanje glasbe v živo ob nemih filmih

Večer, ki ga pripravlja Slovensko orgelsko društvo v sodelovanju s Slovensko filharmonijo, bo gledalce popeljal v preteklost. V zlatem času ameriških nemih filmov, še posebej v 20. letih prejšnjega stoletja, se je v ameriškem prostoru, delno pa tudi v Evropi ob nemih filmih zelo razširila tradicija izvajanja glasbe v živo.

V gledališčih so gradili gledališke orgle, na katere so profesionalni orglavci v živo improvizirali ob filmskih predstavah. Tradicija orgelskega kina, ki je z razvojem filmske glasbe postopno zamrla, slovenskega prostora ni dosegla, zato bo tokratni dogodek za slovensko javnost še toliko zanimivejši, so prepričani organizatorji.

Neponovljivost improvizirane glasbe

V novejšem času orgelski kino znova pridobiva priljubljenost. Neponovljivost improvizirane glasbe je nekaj, kar da filmu poseben pečat, zato je vsaka izkušnja orgelskega kina za občinstvo nekaj unikatnega. Naloga izvajalca pri tem je vse prej kot preprosta. Improviziranje ob filmu najprej terja zelo podrobno poznavanje sosledja vseh filmskih prizorov, nato pa izjemno mero kreativnosti in izvajalskih sposobnosti, da nazadnje 90 minut dolg film dobi izvirno in kakovostno glasbeno spremljavo.

Strašljivi občudovalec – Fantom

Nema grozljivka Fantom iz opere je nastala leta 1925 po zgodbi iz istoimenske knjige francoskega pisatelja Gastona Lerouxa. Leta 1929 je bil film dodelan z novimi prizori, posnetimi v barvah. Zgodba govori o mladi operni pevki Christine Daae – odigrala jo je Mary Philbin –, ki ugotovi, da ima skrivnostnega občudovalca, ki ji pomaga na poti do slave. Ta nenavadni občudovalec je Erik, znan kot Fantom, strašljiva figura, ki svoj obraz skriva pod masko – odigral ga je Lon Chaney.

Večkratni nagrajenec orgelskih tekmovanj

Ulrich Walther, rojen leta 1980 v Hagnu, je na Visoki šoli za glasbo v Stuttgartu študiral orgle, glasbeno pedagogiko in cerkveno glasbo. Izobraževanje je zaokrožil z izpopolnjevanjem pri več svetovno znanih orgelskih pedagogih. Je večkratni nagrajenec evropskih orgelskih tekmovanj in profesor za orgle na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu.

Koncertira, vodi izobraževanja in sodeluje na uglednih mednarodnih festivalih po vsem svetu, snema za radio in izdaja zgoščenke, piše transkripcije ter objavlja članke v strokovnih medijih, ukvarja pa se tudi z improvizacijo ob nemih filmih. Leta 2018 je pri založbi Organum Classics izdal zbirko štirih zgoščenk zbranih transkripcij Maksa Regerja.

