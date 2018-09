Slovenska filharmonija se v novi sezoni obrača k Friedrichu Nietzscheju in Stanleyju Kubricku

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

6. september 2018 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Slovenski filharmoniji so za uvod v novo sezono pripravili program, ki "v ospredje postavlja orkester" - z deli treh skladateljev, ki so pomembno zaznamovali glasbeni opus 19. in 20. stoletja.

Orkester Slovenske filharmonije v novo sezono stopa že nocoj, in sicer v sodelovanju s Festivalom Ljubljana. Spored napoveduje kompozicije Richarda Straussa, Györgyja Ligetija in Hectorja Berlioza.

Po filozofskem romanu

Večer z orkestrom se bo začel s simfonično pesnitvijo Tako je govoril Zaratustra, ki jo je leta 1896 na podlagi istoimenskega filozofskega romana Friedricha Nietzscheja ustvaril eden najbolj slovitih skladateljev glasbene moderne Richard Strauss.

Vrnitev Marka Letonje

Za dirigentskim pultom bo po mnogih letih stal njegov nekdanji umetniški vodja Marko Letonja, zdaj šef dirigent filharmoničnega orkestra v Strasbourgu.

Pomočnik direktorja za orkester Klemen Hvala pojasnjuje, da je bil eden od vzgibov za povabilo letošnja 70-letnica neprekinjenega delovanja Slovenske filharmonije. "Poleg tega bomo s tem koncertom nekoliko bolj pompozno, drzno, smelo uvedli novo koncertno sezono, ki se običajno začenja šele konec septembra."

Tehnika goste zvočne ploskve

Osrednji del koncerta bo namenjen Atmosferam madžarskega avantgardista Ligetija, ki se je mednarodno uveljavil prav s to skladbo, potem ko je leta 1961 doživela praizvedbo na Festivalu nove glasbe v Donaueschingnu. Zanjo je uporabil tehniko goste zvočne ploskve, ki jo je pozneje poimenoval mikropolifonija. Obe omenjeni deli sta bili med drugim uporabljeni v filmu Odiseja 2001: Odiseja v vesolju režiserja Stanleyja Kubricka.

Za sklepni del koncerta bo orkester izvedel Fantastično simfonijo Hectorja Berlioza. V svojem najpomembnejšem delu je francoski skladatelj kot prvi motivno povezal vse stavke skladbe, s tem pa vplival na estetiko glasbe v obdobju romantike, tudi na Richarda Wagnerja.

Na Dunaj postal dirigent

Marko Letonja je študiral klavir in dirigiranje v Ljubljani, dirigiranje je nato študiral še na Dunaju. Leta 1987 je debitiral s Slovensko filharmonijo, čemur so sledili mnogi nastopi po Sloveniji in v tujini, med drugim v Milanu, Neaplju, Rimu, Berlinu, Lizboni, na Dunaju.

S slovenskimi filharmoniki je kot stalni dirigent in pozneje umetniški vodja redno sodeloval vse do leta 2003. Od leta 2003 do 2007 je bil glavni dirigent simfoničnega orkestra v Baslu, kjer je hkrati opravljal dolžnosti glasbenega vodje za koncertno in operno glasbo. V tem času se je intenzivno začel posvečati operi.

Dirigiral po vsem svetu

Uprizoritve je vodil v opernih hišah v Ženevi, Rimu, Milanu, Berlinu, Dresdnu, Lizboni in drugod, nastopil je tudi na Japonskem ter v ZDA in Avstraliji. Na koncertnem področju je dirigiral orkestrom, kot so Dunajski simfoniki, Münchenski in Bremenski filharmonični orkester, Nemški državni orkester iz Stuttgarta in drugi.

Leta 2012 je bil imenovan za šefa dirigenta filharmoničnega orkestra v Strasbourgu ter šefa dirigenta in umetniškega vodjo simfoničnega orkestra na Tasmaniji. Z začetkom te sezone pa prevzema še mesto šefa dirigenta in umetniškega vodje filharmonikov v Bremnu.

