Slovenska (manjšinska) koprodukcija nagrajena v Karlovih Varih

Posebna nagrada za Moške, ki ne jočejo

9. julij 2017 ob 16:57

Karlovi Vari - MMC RTV SLO

V Karlovih Varih se je s podelitvijo nagrad sklenil 52. mednarodni filmski festival. Po lanskem uspehu, ko je režiser Damjan Kozole za film Nočno življenje prejel nagrado za najboljšega režiserja, tudi tokrat iz Karlovih Varov prihaja dobra novica.

Medtem ko je glavno nagrado, kristalni globus, letos prejel češki film Mali križar, pa je film Moški ne jočejo, pri katerem je Slovenija sodelovala kot manjšinski koproducent, prejel dve nagradi: posebno nagrado žirije in nagrado mednarodne mreže Europa Cinemas za najboljši evropski film v tekmovalnem programu.



Film Moški ne jočejo je v Karlovih Varih že kmalu po svetovni premieri prejel dobre odzive. Pohval je bila deležna igralska zasedba, v kateri so poleg Sebastiana Cavazze in Primoža Petkovška zvezdniška imena iz Srbije, Bosne in Hrvaške – Boris Isaković, Emir Hadžihafisbegović, Leon Lučev, Boris Ler in Ermin Bravo - v vlogah vojnih veteranov, ki jih mirovna organizacija povabi na nekakšno skupinsko terapijo.



Nismo hoteli posneti samo lokalne zgodbe

"Presrečen sem. Že na premieri je 1.400-glavo občinstvo v Karlovih Varih filmu namenilo desetminutni aplavz. Očitno se nam jih je uspelo čustveno dotakniti, čeprav smo se bali, da nam z lokalno, regionalno zgodbo to ne uspelo. Za nas je zelo pomembno, da je tudi žirija prepoznala, da to ni samo neka lokalna zgodba," je po prejemu nagrade povedal bosanski režiser Alen Drljević.

Jeseni na naših platnih

Film Moški ne jočejo je Drljevićev celovečerni igrani prvenec. Nastal je v mednarodni koprodukciji, pri kateri so sodelovale Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija in Slovenija. V filmu se vojni veterani z vseh vpletenih strani zberejo na planini Jahorina in se kljub začetnemu odporu počasi odpirajo, njihove zamere in travme z igranjem vlog in podoživljanjem preteklih dogodkov znova priplavajo na površje. Film Moški ne jočejo bo na spored naših kinematografov prišel predvidoma jeseni.

Urban Tarman, Radio Slovenija