Slovenska umetnika v Baltimoru soustvarila virtualni spomenik svobodi govora

Hkrati še razstava Nonument01: McKeldinova fontana

20. maj 2018 ob 12:44

Baltimore - MMC RTV SLO

Slovenski in ameriški umetniki so s pomočjo aplikacije Nonument01: McKeldinova fontana na McKeldinovi ploščadi v Baltimoru postavili virtualni spomenik, kjer je poprej stala leta 2016 zrušena fontana, simbolna nosilka območja svobodnega govora.

McKeldinovo fontano, ki je pravzaprav bolj spominjala na park, je mesto opredelilo kot območje svobodnega govora. Več desetletij je bila prizorišče mnogih demonstracij in zborovanj. Zasnovana je bila, da bi povezala pristanišče z močno prometno obremenjenim središčem mesta. Nato pa so jo pred dvema letoma porušili.

Zasnovali so ga člani skupine Nonument group

Od sobote na McKeldinovi ploščadi domuje njen virtualni spomenik, ki so ga zasnovali člani Nonument group. To sta baltimorska umetnika Lisa Moren in Jaimes Mayhew ter slovenska umetnika Martin Bricelj Baraga in Neja Tomšič iz Muzeja tranzitornih umetnosti MoTA. Prva akcija skupine je bila Nonument01 - serija dogodkov, delavnic, intervencij in performansov, iz katerih je nato virtualni spomenik nastal.

Zgodba rušenja McKledinove fontane je zgodba o izgubi edinstvenega javnega prostora in cenjenega primera brutalizma v arhitekturi. Njeno uničenje je primer vse pogostejšega poseganja zasebnih interesov na javne in skupnostne površine, so zapisali pri MoTi.

Aplikacija za sisteme ios in android

Aplikacija Nonument01: McKeldinova fontana (dostopna za sisteme ios in android) omogoča obisk fontane v dejanski velikosti. Ob sprehajanju po fontani obiskovalci srečujejo različne predmete, ki jih vodijo do posnetkov pričevanj o dogodkih na trgu. Aplikacija nudi tudi izčrpne podatke in orodja o pravicah do demonstriranja in svobode govora.

Sledilo je odprtje razstave

Ob sobotnem odprtju virtualne fontane je bilo na McKledinovi ploščadi performativno srečanje njenih uporabnikov. Med drugim tudi pripadnic protivojnega gibanja Women in Black, ki so z desetletnim sodnim procesom dosegle uveljavitev ploščadi kot območja svobodnega govora, skupine Otakon v anime kostumih, ki je na trgu organizirala konvencije Otakon, in gibanja Occupy. Sledilo je odprtje razstave Nonument01: McKeldinova fontana v galeriji Maryland Art Place, z dokumentacijo in koncertom Eze Jackson in Erika Spanglerja, avtorjev zvočne podobe aplikacije.

N. Š.