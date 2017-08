Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Zastopani so različni deli skeleta in posamični zobje. Foto: Arhiv RTV SLO Kosti je v eni izmed kraških jam pri Sežani našel sežanski jamar Ludvik Husu. Foto: Arhiv RTV SLO Ostanki, ki so se po mnenju priznanega slovenskega arheologa Ivana Turka v jami nabrali verjetno skozi daljše obdobje, so stari najmanj 10.000 let, verjetno pa precej več. Foto: Arhiv RTV SLO

Slovenske arheologe navdušila izjemna najdba živalskih kosti iz stare kamene dobe

Pomemben ostanek življenja iz pradavnine

9. avgust 2017 ob 20:40

Sežana - Televizija Slovenija

Čeprav bodo kaj več pokazale nadaljnje analize, je arheologom že zdaj jasno, na kako izjemno odkritje so pred kratkim naleteli v kraški jami blizu Sežane. Gre za ostanke kosti, ki so pred krepko več kot 10.000 leti verjetno pripadale bizonu, divjemu konju in turu, predniku današnjega goveda.

"Kot arheolog bi si tu lahko dovolil izjemno navdušenje. Navdušenje zato, ker podobne najdbe pri nas še niso prepoznane, v okoliških prostorih, to pomeni tako v severni Italiji kot v hrvaški Istri, pa so podobne najdbe kar pogoste," je za Televizijo Slovenija povedal Boris Kavur z Inštituta za arheologijo in dediščino. Sam domneva, da gre za zelo staro najdbo, verjetno od 14 do 18 tisoč let pred sedanjostjo.

V jami so našli različne dele skeleta in posamične zobe, na kosteh pa ni večjih poškodb. Različni strokovnjaki potrjujejo, da gre za izjemno odkritje, ki priča o tem, kakšno je bilo življenju v severnem Jadranu v pradavnini. Za več podrobnosti bo treba počakati na analize Inštituta za arheologijo pri SAZU-ju.

Kosti izumrle vrste goveda in drugih živali

Na kosti iz stare kamene dobe je s skupino jamarjev po naključju naletel sežanski jamar Ludvik Husu. Tam so ležale kosti in zobje, ki najverjetneje pripadajo izumrlim vrstam goveda, pragovedu turu in/ali bizonu, morda celo divjemu konju. Pra- oziroma divje govedo ali tur, bizon in divji konj so nekdaj živeli v stepah Evrope, Azije in severne Afrike. Potomec tura pa je današnje domače govedo. Živali, ki so jim pripadale najdene kosti, so se očitno skrivale v jami sredi živega muzeja Krasa, ki ga jamar Ludvik Husu pozna kot lasten žep.

Najdba je bila popolnoma nepričakovana, tudi sami so bili presenečeni, razlaga. "Nismo si mislili, da bo jama tako dolga." Dolga je 200 metrov, kosti pa so našli 100 metrov od vhoda. "Ker sem imel že nekaj izkušenj od prejšnjih najdb kosti, sem rekel, to je zelo zanimivo," je povedal Husu.

Najdbo bodo preučevali na inštitutu za arheologijo v Ljubljani, že zdaj pa ugotavljajo, da gre za izjemno odkritje. Kot kaže, sega v čas največje ohladitve, ko je bil severni Jadran morda velika slana puščava, najverjetneje pa stepa, zato je odkritje pomemben prispevek k poznavanju življenja v tem delu Evrope. Za morebitna nova odkritja bo treba počakati na primernejši čas, ko bo v podzemlju več vode.

M. K., Karin Sabadin, Televizija Slovenija