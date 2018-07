Slovenske filmske klasike v drive-in kinu Bežigrad

Julijski cikel štirih domačih filmov

3. julij 2018 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Julija bodo v Drive-in Kinu Bežigrad ob petkovih večerih vrteli domače filmske klasike - cikel štirih filmov se bo začel v petek, 6. julija z brezplačno projekcijo mladinskega filma Srečno, Kekec!. Temu bodo sledili še filmi Sreča na vrvici, To so gadi in Poletje v školjki.

Drive-in Kino Bežigrad v svoji organizaciji sledi vzoru ameriških kinov drive-in iz 60. let., sprejme pa približno 70 osebnih vozil. Medtem ko si obiskovalci film lahko ogledajo iz udobja in zasebnosti lastnega avtomobila na parkirišču Centra Interspar Vič, organizatorji skrbijo za to, da obiskovalci niso lačni in žejni. Izkušnjo dopolnjuje še strežba na kotalkah, tudi med filmi.

Vabljeni k branju članka: Kino drive-in odslej v Ljubljani: nostalgija po ameriško.

Po romanu Josipa Vandota

Mesec slovenskih klasik bo otvoril slovenski mladinski film iz leta 1963 v režiji Jožeta Galeta - Srečno Kekec! Gre za film iz trojice mladinskih filmov, ustvarjenih po knjižni uspešnici Josipa Vandota. Prvi film, Kekec - prvi slovenski mladinski črno-beli celovečerni film, je Gale posnel leta 1951, 1963 je sledil Srečno, Kekec - prvi slovenski barvni film, in nato leta 1968 film Kekčeve ukane.

V drugem delu se neustrašni glavni junak s pomočjo plahega Rožleta spopade s Pehto, ki trmasto skriva zdravilne kapljice, ki bi Mojci lahko povrnile vid.

Matic in njegova sreča na vrvici - Jakob

Romantično-nostalgično izkušnjo gledanja filmov iz udobja in zasebnosti lastnega avtomobila, ki smo jo kot del ameriške tradicije doslej poznali le iz filmov, bo nadaljeval film Sreča na vrvici z zgodbo o Maticu, ki se mu spremeni življenje, ko mu filmarji ponudijo glavno vlogo v filmu. Z njim namreč nastopa pes Jakob, ki se nanj tako naveže, da mu psa ob koncu snemanja kar podarijo. Tedaj pa se začnejo prave težave, ki jih prihod ogromnega novofundlandca povzroči v blokovskem naselju.

Temu bosta sledila še film To so gadi o vdovcu Štebetu s petimi sinovi, ki s svojimi nagajivostmi spravljajo v obup vso malomeščansko sosesko, zato jih zmerjajo z “gadi”. Kot zadnjega pa bodo zavrteli Poletje v školjki, mladinski film o dvanajstletnem Tomažu, ki preživlja svoje zadnje otroško poletje na morju ter ob igri na plaži pozablja na prepire in prezaposlenost svojih ločenih staršev.



N. Š.