Slovenski dnevi knjige še v Ljubljani: "Čas je za novo reformacijo"

Moč knjige v ospredju tudi v Ljubljani

19. april 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše so opoldne še uradno odprli 22. slovenske dneve knjige v Ljubljani. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina je v nagovoru spomnil, da so slovenski literati na vlado naslovili vrsto vprašanj, predlogov in zahtev, a niso prejeli odgovorov. "Čas je za novo reformacijo," poziva.

Svetina je povedal, da sta zadnja dva ministra za kulturo - Julijana Bizjak Mlakar ter aktualni minister Tone Peršak - vselej pripravljena sesti za mizo z literati, ob zavedanju, da je njun manevrski prostor zelo omejen zaradi "nerazumno nizkega" proračuna za kulturo. Predsednik DSP meni, da se je treba o problematiki pogovarjati s predsednikom vlade in finančnim ministrom, ki pa za to "ne čutita nikakršne potrebe".

Zakaj so potihnile debate o ničelni stopnji DDV?

Svetina je spomnil, da je v leta 2011 sprejeti deklaraciji o usmeritvah delovanja Slovenije v EU previdno izražena potreba po vzpostavitvi možnosti odobritve ničelne stopnje DDV na knjigo, ki pa ni več tema razprav. Sam pa si želi predvsem več razprav o položaju tistih, ki pišejo. Poudaril je, da "pisanje ni prostočasna dejavnost", temveč "trdo delo, garanje".

"Položaj slovenskega pisatelja je sramoten! Naj nastopi čas očiščenja in pomlajanja, čas nove reformacije, ki bo predvsem kulturna reformacija in novi humanizem, v katerem bo štelo duhovno bogastvo posameznika, ko ne bo več dileme biti ali imeti, in čas narodov, ne pa multinacionalnih korporacij, ko bo naša pisateljska država znova postala republika," je pozval Svetina.

Brez ministrovega olepševanja

Minister za kulturo Tone Peršak ni želel govoriti o tem, da so razmere na literarnem področju drugačne ali celo boljše, kot jih je opisal Svetina. Po njegovem mnenju je Slovenija dežela mnogih paradoksov. Po eni strani so razmere takšne, kot jih je opisal predsednik DSP, po drugi pa je slovenska literarna produkcija neprimerno obsežnejša in kakovostnejša kot včasih.

Po njegovih besedah so slovenski dnevi knjige zagotovo priložnost za razmislek o književnosti in kulturi v spremenjenih, poosamosvojitvenih okoliščinah. Minister je opomnil, da je šla knjiga skozi zgodovino že skozi vrsto preizkušenj, danes pa jo ogrožajo številni, lažje dostopni elektronski mediji. Izpostavil je tudi skrb glede tega, da knjig danes ne kupujejo predstavniki srednje generacije - tisti, ki danes odločajo o vodenju gospodarstva in skupnosti.

Dodal je, da po naravi svojega primarnega poklica sicer sodi med tiste, ki knjigi pripisujejo najvišji pomen, v svojem aktualnem, začasnem položaju pa še dodatno razmišlja: "Da so stvari takšne, kakršne so in upam, da se bomo uspeli skupaj kaj domisliti."

Po knjižne ulove na Stritarjevo

Slovenski dnevi knjige v Ljubljani bodo potekali pod geslom Jaz te pišem, knjiga, kdo te bere? V ospredju bo odnos med avtorji in bralci. Tega bodo raziskovali skozi tematske sklope brezbrižnosti, ženskih avtoric in humorja v literaturi. Ključen del festivala je knjižni sejem, ki poteka na Stritarjevi ulici.

Mestno občino Ljubljana je na odprtju predstavljala vodja oddelka za kulturo Mateja Demšič. Pozdravila je letošnje vodilo dnevov, saj brez avtorjev ni bralcev in obratno. Dodala je, da je "branje tisto, ki nam daje identiteto in nas spet dela humane in nam odpira obzorja, ki se nam v teh časih vse bolj zapirajo".

Vseslovenski literarni festival te dni poteka še v Dolu pri Hrastniku, Celju, Slovenskih Konjicah, Ormožu, Novem mestu, Lenartu, Kranju, Krškem in Kopru ter že dvajsetič v Mariboru.

