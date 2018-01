Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Metod Pevec je na koncu lanskega in v začetku letošnjega leta snemal svoj novi film Jaz sem Frenk. "Celovečerni film Jaz sem Frenk pa med vsemi njegovimi filmi predstavlja najbolj kompleksno študijo tega, kar se dogaja v naši državi vse od osamosvojitve naprej," je napovedal producent Danijel Hočevar. Foto: Željko Stevanić/IFP Leto 2017 je bilo po besedah direktorice SFC-ja Nataše Bučar za slovenski film bogato. V slovenskih kinematografih je bilo na ogled 15 slovenskih filmov, ki jih je videlo skupaj 163.532 gledalcev. Gledanost domačega filma je v Sloveniji primerljiva z drugimi evropskimi državami. Foto: Katja Goljat Nekoč so bili ljudje, novi film Gorana Vojnovića, bo zgodba o Bosancu Vučku in Italijanu Leu, dveh tujcih v Sloveniji, ki "pomotoma ukradeta" tovornjak, poln beguncev. Da bi rešila svoje finančne težave, se jih odločita prodati. Foto: BoBo V letu 2018 bo SFC pripravil študijo o zastopanosti avtoric in avtorjev v prijavljenih in izvedenih projektih. V sodelovanju s Cankarjevim domom bo organiziral mednarodno enodnevno konferenco in predstavil izsledke študije o Zastopanosti žensk v slovenski filmski produkciji ter organizirali pogovor na isto temo z mednarodnimi strokovnjaki. Foto: Katja Goljat Dodaj v

Slovenski film v 2018: Sonja Prosenc, Metod Pevec in drugi obljubljajo nove filme

Letos bo padla prva klapa petih igranih celovečercev s podporo SFC

11. januar 2018 ob 17:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Če je preteklo leto na domačem prizorišču postreglo s kar nekaj filmskimi presežki, si lahko tudi od leta 2018 obetamo veliko: med drugim bodo nove celovečerce začeli snemati Matjaž Ivanišin, Damjan Kozole in Andrej Košak. Nova filma Sonje Prosenc in Metoda Pevca bomo videli že letos.

Letos bo padla prva klapa petih slovenskih igranih celovečercev, ki jih sofinancira Slovenski filmski center. Snemati bodo začeli režiserji Matjaž Ivanišin, Martin Turk, Andrej Košak, Damjan Kozole in Matej Nahtigal. Končanih pa bo, po besedah direktorice SFC-ja Nataše Bučar, šest igranih celovečercev, od tega trije prvenci.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Nataša Bučar, bo Ivanišin predvidoma spomladi začel snemati film Zadušnica, Turk pa predvidoma poleti film Ne pozabi dihati. Predvidoma jeseni bo Košak začel snemati film Vsi proti vsem, Kozole film Polsestra in Nahtigal film Korporacija.

Nadaljuje se snemanje celovečernega dokumentarnega filma Septembrska klasa režiserja Igorja Šterka, predvidoma jeseni pa bodo začeli snemati celovečerni dokumentarec Antigona Janija Severja. Film bo združil odlomke iz dramskega besedila Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone in pogovore z evropskimi politiki in misleci.

Letos bo predvidoma končanih šest igranih celovečercev ter pet celovečernih dokumentarcev, namenjenih kinematografskemu predvajanju. Igrani celovečerci so Zgodovina ljubezni režiserke Sonje Prosenc, Jaz sem Frenk Metoda Pevca in Gajin svet Petra Bratuše, ki je bil odobren na razpisu za leto 2017, ter prvenci Urše Menart Ne bom več luzerka, Darka Štanteta Posledice in Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov.

Na razpisu za leto 2017 so bili sicer odobreni štirje igrani celovečerni projekti v skupni vrednosti 1,730.000 evrov. Ob Gajinem svetu so to še Nočni kvartet režiserja Vinka Möderndorferja, Nekoč so bili ljudje Gorana Vojnovića in Korporacija Mateja Nahtigala.

Posamezni filmi lahko dobijo več denarja kot v preteklosti

Kot je poudarila Nataša Bučar, so si prizadevali dvigniti omejitev glede finančne vrednosti sofinanciranja posameznega filma. Razpis je tako tokrat po več letih dopuščal možnost zaprošenih sredstev do višine 800.000 evrov, med tem ko je bila v preteklih letih nominalna omejitev nekje 600.000 evrov. Tako so dvema filmoma zagotovili sofinanciranje v višini 600.000 in 640.000 evrov, kar je v zadnjih letih najvišje sofinanciranje za celovečerni igrani film v Sloveniji.

Odobrena sta bila tudi dva celovečerna dokumentarna projekta - To delo je v javni lasti režiserja Amirja Muratovića in že omenjena Antigona Janija Severja - ter dva prvenca - Jezdeca Dominika Menceja in Inventura Darka Sinka.

Na razpisu za leto 2017 je bilo uspešnih tudi pet kratkih igranih filmov režiserjev Janeza Lapajneta, Sare Kern, Urške Djukić, Žiga Virca in Bojana Laboviča ter štirje animirani projekti - projekt Špele Čadež in tri nove dogodivščine Koyae avtorja Kolje Sakside.

Slovenija vabi tuje filmske ekipe

Lani je SFC začel izvajati tudi ukrep denarnih povračil tujim producentom za spodbujanje vlaganja v AV-produkcijo. To so, kot je povedala direktorica SFC-ja, začeli počasneje in previdneje. Iz tega naslova so se v Sloveniji snemali trije filmi. Sredstva za denarna povračila so bila predvidena v višini milijon evrov, porabljenih je bilo 650.000 evrov. Kot je še povedala, si bodo prizadevali, da bi bil preostanek namenjen slovenskemu filmu.

V letu 2018 pa so javna sredstva že odobrena televizijski seriji, katere glavni producent je iz Italije, snemala pa se bo predvidoma med julijem in oktobrom.

Ljubljenec publike v 2017: Košarkar naj bo

Leto 2017 je bilo sicer, tako Nataša Bučar, za slovenski film bogato. V slovenskih kinematografih je bilo na ogled 15 slovenskih filmov, od tega jih je enajst sofinanciral SFC, ki jih je videlo skupaj 163.532 gledalcev. Od tega predstavljajo gledalci filma Košarkar naj bo scenarista Primoža Suhodolčana in režiserja Borisa Petkoviča nekaj manj kot 50 odstotkov.

Končnih podatkov o gledanosti filmov v slovenskih kinematografih za lani sicer še nimajo, saj bodo znani šele konec februarja. Vendar pričakujejo, da bodo podobni podatkom iz leta 2016, ko so v kinematografih našteli nekaj več kot dva milijona gledalcev. In če bo tako, se bo odstotek gledanosti nacionalnega filma v kinematografih v letu 2017 gibal med osem in devet odstotkov. S tem se bi po gledanosti nacionalnega filma Slovenija uvrstila med povprečne evropske države.

A. J.