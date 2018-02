Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dva kratka filma (Kurir Nejček in Ritem dela) imata v luči Evropskega leta kulturne dediščine starejšo letnico, trije (Vsak pravi pesnik, Dober tek, življenje! in Ribolov) pa so novejšega datuma. Foto: SFC Kratki eksperimentalni film Nejca Sajeta in Jeffreyja Younga, naslovljen Vsak pravi pesnik, portretira enega najpomembnejših in najvplivnejših pesnikov v svetovnem merilu Tomaža Šalamuna. Foto: BoBo

Slovenski filmski center ob kulturnem prazniku razveseljuje s peterico kratkometražcev

SFC se pridružuje praznovanju Prešernovega dneva

7. februar 2018 ob 13:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kurir Nejček, Ritem dela, Vsak pravi pesnik, Dober tek, življenje! in Ribolov so kratkometražni filmi, ki jih v duhu državnega kulturnega praznika ponuja Slovenski filmski center v brezplačni ogled.

Kurir Nejček Mikija Mustra je najstarejši od peterice, saj je nastal leta 1961. Risani osemminutni film govori o pastirju - partizanskem kurirju Nejčku, ki podnevi pazi na živino na planini in opazuje gibanje nacistov, ponoči pa o novostih obvešča partizane.

Še en film s starejšo letnico, ki popisuje ritem (ne)dela na gradbišču, je kratki film Ritem dela iz leta 1979 v režiji Frančka Rudolfa. Za obema stoji Filmski studio Viba film Ljubljana.

S to potezo se Slovenski filmski center (SFC) pridružuje praznovanju kulturnega praznika. Tako si je mogoče na SFC-jevem kanalu Vimeo do 12. februarja ogledati pet kratkih slovenskih filmov.



Šalamunov genij, ujet na film

Nadalje je na ogled eksperimentalni kratki film iz leta 2014 režiserjev Nejca Sajeta in Jeffreyja Younga z naslovom Vsak pravi pesnik, ki portretira enega najpomembnejših in najvplivnejših pesnikov v svetovnem merilu Tomaža Šalamuna. Dvanajstminutni film popelje na domišljijsko potovanje, v katerem se gledalec sooči z močjo Šalamunovega poetičnega sveta, njegovimi viri navdiha in umetniškim sporočilom. Producent filma je Zavod Strup.

Izgubljeni test nosečnosti in zatočišče ob vodi

Najnovejša filma, oba z letnico 2016, sta Dober tek, življenje! režiserke Urške Djukić, v katerem izgubljen test nosečnosti povzroči zmedo v glavah odraslih otrok, in Ribolov režiserja Jana Cvitkoviča, kjer starec in starka že vrsto let hodita na rob svojega sveta, k vodi, ki je pravzaprav slika njunega življenja. Metafora življenja je reka, v kateri so njune vabe. Prvega podpisuje produkcijska hiša Sever & Sever, drugega pa Tramal.

P. G.