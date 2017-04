Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenija je z višino sredstev, ki jih namenja za film in avdiovizualno ustvarjanje, med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami pristala skoraj na repu, za nami je le še Kosovo, pa čeprav je po bruto domačem proizvodu med temi državami na prvem mestu. Foto: EPA SFC je za filmsko in avdiovizualno ustvarjanje v letu 2016 na primer namenil nekaj manj kot štiri milijone evrov. Od tega je 94 odstotkov namenil produkciji, šest pa filmski vzgoji, podpori festivalov in razvoju stroke. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski filmski center z novimi razpisi prihaja filmarjem naproti

Čas za prijavo projektov

16. april 2017 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski filmski center je objavil redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmov za leto 2017.

V želji, da prijaviteljem omogoči boljše načrtovanje priprave projektov in s tem vpliva tudi na čim bolje pripravljene projekte, je na spletni strani tudi že napovedal okvirne datume objave drugih razpisov.

Vnaprejšnje obveščanje o terminskem načrtu objave rednih letnih razpisov doslej sicer ni bila redna praksa agencije, vendar na SFC-ju menijo, da je pomembno. Kot je povedala direktorica SFC-ja Nataša Bučar, sta dobro načrtovanje in kakovostna priprava projektov še posebej pomembna pri realizaciji celovečernih projektov, saj je priprava finančne konstrukcije celovečernih filmov izjemno zahtevna.

Pri programu podpore realizacije celovečernih kinematografskih filmov terminski načrt usklajujejo tudi z razpisom za kinematografske filme RTV Slovenija. Po njenih besedah bodo poskušali končati razpis za realizacijo celovečercev pred objavo razpisa za kinematografske filme na RTV Slovenija.

Medsebojno usklajevanje razpisov

Tako bodo producenti, ki na njihovem razpisu ne bodo sprejeti v program, lahko pravočasno projekt, vključno z njegovo finančno konstrukcijo, prilagodili za razpis na RTV Slovenija. Rezultati celovečernega programa za leto 2017 bodo zato predvidoma znani v začetku avgusta, RTV Slovenija pa so tudi zaprosili, da temu prilagodi objavo svojega razpisa.

Da bi skrajšali postopek odločanja na posameznem razpisu, letos tudi načrtujejo ločena razpisa za celovečerne in kratke filme, saj je združitev obeh zvrsti kot taka v preteklosti podaljševala potek razpisa in s tem objavo izidov.

Poleg razpisa za realizacijo celovečernih filmov, ki je odprt do 8. maja, je SFC tudi že objavil razpis za realizacijo avdiovizualnih projektov za leto 2017, razpisa za realizacijo kratkih filmov in celovečernih prvencev pa bosta objavljena v kratkem.

Kot je poudarila direktorica SFC-ja, so si zadali tudi cilj, da bi programske razpise za prihodnje leto objavljali že ob koncu tekočega koledarskega leta. Poleg tega želijo čim bolj skrajšati obdobje odločanja o projektih in v prvi tretjini posameznega programskega leta tudi seznaniti prijavitelje in javnost s programom za tekoče leto.

A. J.