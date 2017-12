Infodromov dokumentarec Kristjan zmagal v kategoriji posebnih filmov

Iz serije dokumentarnih filmov Infodrom: Moje življenje

12. december 2017 ob 16:08

Dokumentarni film Kristjan, iz serije dokumentarnih filmov Infodrom v produkciji RTV Slovenija, scenaristk Sare Lužovec in Anke Bogataj ter režiserke Neli Maraž je zmagal v kategoriji posebnih filmov EBU Youth News Exchange (YNE).

Na drugo mesto se je uvrstil BBC-jev dokumentarni film V moji glavi, na tretje pa posebna predvolilna oddaja za otroke nizozemskega NOS-a z vsemi prvaki političnih strank.

Na 27. srečanju urednikov poročil za otroke v Manchestru pod okriljem EBU Youth News Exchange so v sklopu konference uredniki z vsebinami oddaj tekmovali v dveh kategorijah: v kategoriji informativnih prispevkov in v kategoriji posebnih filmov Special 2017. Udeležila se ga je tudi urednica Infodroma, v okviru katerega je bil Kristjan predvajan, Tina Antončič. Na konferenci je bila Antončičeva sicer izvoljena za podpredsednico skupine YNE pod okriljem EBU (Evropske radiotelevizijske zveze).

V obrazložitvi izbora so povedali, da ima film pogumnega in optimističnega protagonista z močno zgodbo, ki gledalca popelje v svet optimizma in volje do življenja. Posebej so omenili tudi odlično fotografijo direktorja fotografije Aleša Živca in montažo Gregorja Kontestabila.

Film bo v sklopu serije Infodrom: Moje življenje na sporedu med zimskimi počitnicami.



Kristjan obiskuje osmi razred

V dokumentarcu se predstavi 14-letni Kristjan, ki obiskuje osmi razred Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS. Kljub telesni oviranosti in hudi bolezni premore sanje, humor in razigranost. Zaveda se svojih omejitev in hkrati svojih vrlin. Ker ima bogat besedni zaklad in je izredno komunikativen, razmišlja o poklicu športnega komentatorja. Spremlja vse športe, še posebej pri srcu mu je nogomet. O njem ve skoraj vse.

Kristjana so v dokumentarnem filmu postavili pred izziv. Želeli so, da sam piše uredništvu za šport Televizije Slovenija in mu posreduje svojo željo, da bi se preizkusil kot komentator. Pozitivni odziv je okrepil njegovo samozavest. Dobil je potrditev, da zmore sam. Kamera je bila njegov spremljevalec in lovila je njegove občutke.

"To je moje, drugega ne poznam"

S Kristjanovo zgodbo mlade vabijo k razmišljanju o drugačnosti, njenih prednostih in slabostih, o sprejemanju samega sebe. Kot bi rekel Kristjan: "Zakaj bi razmišljal o drugačnem življenju? To je moje. Drugega ne poznam."

Mreža EBU Youth News Exchange je mreža informativnih oddaj za otroke v Evropi, ki sodelujejo z izmenjavo vsebin in si prizadevajo, da bi informacije, ki jih posredujejo gledalcem, vedno predstavili z vidika ciljne publike, razjasnili ozadja dogodkov in jim pomagali pri medijski pismenosti. V izmenjavi sodelujejo: logo! (ZDF, Nemčija), Karrewiet (VRT, Belgija), Les Niouzz (RTBF, Belgija), Jeugdjournaal (NOS, Nizozemska), Lilla Aktuellt (SVT, Švedska), Ultra Nyt (DR, Danska), Infodrom (RTV SLO, Slovenija), Newsround (BBC, Velika Britanija), Supernytt (NRK, Norveška), Zpravicky (CTV, Češka), News2Day (RTE, Irska), Hetedhét Gyerekhíradó (MTVA, Madžarka), Hajbo Nytt (YLE, Finska).

