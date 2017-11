Slovenski (super)junak po celem stoletju dočakal uradno premiero svoje animirane različice

Uradna premiera animiranega Martina Krpana na 33. Slovenskem knjižnem sejmu

25. november 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V risanki, za katero stoji Strup produkcija, je Martin Krpan še vedno nezemeljsko močan, a je tudi simpatično prismuknjen, kot je navihana tudi njegova kobilica in mnogi drugi liki v risanki, ki je na 33. Slovenskem knjižnem sejmu doživela tudi uradno premiero.

Letošnji Slovenski knjižni sejem si je za simbol vzel Martina Krpana Frana Levstika, in sicer s knjigo pod roko, saj letos praznujemo 100. obletnico izida te prve izvirne slovenske slikanice, opremljene z ilustracijami Hinka Smrekarja. V okviru sejma pa so danes premierno prikazali istoimenski animirani film.

Dolga zgodovina raznolikih upodobitev

Krpanova zgodba je bila že predstavljena v vrsti raznolikih knjižnih in ilustriranih izdaj, doživela je odrske uprizoritve, stripovsko različico in je izšla na nosilcih zvoka. Pri Mladinski knjigi je ob letošnji stoletnici povesti izšla jubilejna različica dela s Smrekarjevimi upodobitvami iz prve izdaje. Pod najbolj znane podobe iz Martina Krpana se sicer podpisuje Tone Kralj, z otroškega vidika pa so bile lahko za marsikoga zrele, resnobne, morda celo grozne.

Po štirih letih z odra na animirani film

Risanka je nastala v režiji Nejca Sajeta s podobami NATANeskuja, ki je poskrbel za sodobne, dinamično in šaljivo animirane like. Sicer pa animiranega Krpana niso ustvarili ob letošnji obletnici, ampak izhaja iz gledališke predstave mariborske in ljubljanske Drame Martin Krpan, ki jo je leta 2013 režiral Janez Burger.

Z ekipo so želeli z animiranim filmom Krpana predstaviti v novi in sveži oblikovni formi, ki bo blizu otrokom, je za STA povedal režiser Nejc Saje. Za vizualne podobe so že pri predstavi sodelovali z NATANeskujem, ki ima po režiserjevih besedah "specifično risbo, ki definitivno odstopa od ustaljene forme, kakršne smo navajeni iz originalnih del o Martinu Krpanu".

Režiser animiranega filma je ob tem razmisleku povedal, da si je že ob snovanju projekta kot pogoj zastavil, da se Krpana predstavi v novi, sveži oblikovni formi, tako da bodo junaki upodobljeni v slogu risanke in primerni za otroško občinstvo. Pa tudi malce hecni, saj je po Sajetovih besedah tudi knjiga po svoje komično napisana. Risanka Martin Krpan prav tako "s profesionalnim jezikovno-didaktičnim pristopom popularizira originalno predlogo in ohranja slovensko literarno izročilo".

Prestal že nekaj predhodnih projekcij

Risanko so javnosti prvič predstavili na letošnjem 20. Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Videti ga je bilo mogoče še na nekaj festivalih, med drugim v sklopu 8. Festivala evropskega in mediteranskega filma, ter v Slovenski kinoteki v programu Animateke ob mednarodnemu dnevu animiranega filma. Prikazan bo še v sklopu mariborskega festivala Vilinsko mesto in festivala Animateka, na obeh v prihodnjem mesecu.

V animiranem filmu so glasove likom posodili slovenski igralci ter radijski in glasbeni ustvarjalci - Sebastian Cavazza, Jernej Kuntner, Primož Pirnat, Katja Šoltes, Jaka Ivanc in Klemen Klemen. Umetniški vodja projekta je bil Blaž Čadež, Nejc Saje je bil tudi direktor fotografije, avtorsko glasbo podpisuje Davor Herceg, montažo Tomaž Gorkič, kot oblikovalec zvoka pa je pri projektu sodeloval Sašo Kalan. Za animacijo so poskrbeli Zarja Menart, Iztok Šuc, Timon Leder, Toni Mlakar in Matej Lavrenčič, koproducenti risanke pa so RTV Slovenija, Shakemoon, Kerozin in Mirabelka.

P. G., foto: Žiga Živulović / BoBo