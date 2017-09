Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Objekti Aleksandre Saške Gruden pod naslovom Nebo v meni in slike Simone Šuc Barvni vrt bodo v Celovcu na ogled do 25. septembra. Foto: BV Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski umetnici z objekti in slikami gostujeta v Celovcu

Izmenjalni razstavni program ZDSLU-ja

4. september 2017 ob 11:51

Celovec - MMC RTV SLO, STA

V celovški galeriji sodobne umetnosti BV bodo danes odprli razstavo slovenskih umetnic Aleksandre Saške Gruden in Simone Šuc. Prva se bo predstavila z objekti, Simona Šuc pa bo razstavila slike.

Leta 1970 rojena Aleksandra Saška Gruden je študirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, nato pa študij nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomirala iz performansa na oddelku za kiparstvo. V Šoli za uporabno umetnost Famul Stuart v Ljubljani je poučevala kiparstvo, od leta 1991 dela tudi kot novinarka na področju kulture pri programu Ars Radia Slovenija.

Je izjemno aktivna in angažirana umetnica, vključena v številne umetniške projekte. Aleksandra Saška Gruden je tudi predsednica umetniškega sveta Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Ukvarja se s kiparstvom, prostorskimi postavitvami in intervencijami, performansom, fotografijo, videom, scenografijo, risbo, slikarstvom in grafiko. Živi in ustvarja v Mariboru in Ljubljani.

Simona Šuc se je rodila leta 1972. Študirala je pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru in nato leta 2000 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Organizirala je likovnoteoretska srečanja na Gaju nad Mariborom, kjer so se predstavili slovenski umetniki mlajše generacije, in bila soustanoviteljica društva TU, s katerim je izvedla več prostorskih intervencij v Mariboru.

Sodelovala je pri restavriranju spomenikov sakralne dediščine v severovzhodni Sloveniji, redno razstavlja doma in v tujini. Zaposlena je v Umetnostni galeriji Maribor.

Razstava, ki bo na ogled do 25. septembra, je del izmenjalnega razstavnega programa članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) v galeriji BV v Celovcu, so sporočili iz ZDSLU-ja.

A. K.