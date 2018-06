Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V sklopu kongresa bo potekala tudi razprava o projektu Slovenija, častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Foto: EPA V sklopu kongresa bo na kongresu spregovoril o tem, ali ima branje knjig v digitalni dobi, ki jo preplavljajo vsebine različnih formatov sploh še smisel. Foto: BoBo Založniki se bodo posvetili tudi potencialom in promocijskim priložnostim za založniško panogo. Foto: EPA Dodaj v

Slovenski založniki na Bledu: o pomenu branja in slovenščini v digitalni dobi

S podelitvijo nagrad najboljšemu založniku in knjigotržcu

7. junij 2018 ob 09:49

S predavanjem častnega gosta pisatelja Slavka Pregla se na Bledu danes začenja 16. kongres slovenskih založnikov. Srečanje poteka v znamenju 25. obletnice, odkar so se slovenski založniki združili v društvo, ozrli na prehojeno pot in hkrati pozornost usmerili k izzivom prihodnosti.

Pregl je svoje predavanje naslovil Založništvu na pot. Med predavatelji celodnevnega kongresa Društva slovenskih založnikov, ki poteka v hotelu Rikli Balance, bo tudi Miha Kovač z oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ljubljanske filozofske fakultete. Spregovoril bo o tem, ali ima branje knjig v digitalni dobi, preplavljeni z zvočnimi, fotografskimi in video vsebinami, sploh še smisel.

Ustvarjalka spletne strani Gospodična knjiga Nina Prešeren bo razmišljala o tem, ali lahko imata založba in bloger skupen cilj in katere oblike sodelovanja med blogerjem in založbo so mogoče.

Slovenščina med tretjo in četrto industrijsko revolucijo

Jezikoslovec in raziskovalec v laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožefa Stefana ter vodja Centra za jezikovne vire in tehnologije na Univerzi v Ljubljani Simon Krek bo spregovoril na temo Slovenščina, razpeta med tretjo in četrto industrijsko revolucijo. V tej dobi bo po besedah organizatorjev namreč postalo zelo pomembno računalniško obvladovanje naravnih (človeških) jezikov, od govora do pisnega jezika, srečno pa bodo najverjetneje preživeli predvsem tisti, pri katerih bo jezikovna skupnost pravočasno dojela, kaj ji govori duh časa.

V sklopu kongresa bo potekala tudi razprava o projektu Slovenija, častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma 2022. Na tej bodo poleg direktorice Javne agencije za knjigo RS Renate Zamida sodelovali Andrej Blatnik (Cankarjeva založba), Mitja Ličen (založba Goga), Anže Miš (založba Miš), Luka Novak (založba Totaliteta) in Zala Stanonik (založba Pivec). Na petem in obenem zadnjem v seriji javnih posvetov se bodo posvetili možnostim in promocijskim priložnostim za založniško panogo.

Kaj se lahko založniki naučijo od izkušnje katalonskega knjigotržca?

V goste so povabili tudi katalonskega knjigotržca in lastnika knjigarne Xavierja Vidala, ki je pred šestimi leti odprl knjigarno v Barceloni. Z udeleženci kongresa bo delil svojo izkušnjo z odpiranjem knjigarne, poslovnim modelom in profilom ponudbe ter svoje strategije privabljanja obiskovalcev in kupcev.

Dogodek bodo sklenili s podelitvijo nagrad najboljšemu založniku in knjigotržcu.

