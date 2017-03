Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava je pobrala številne prestižne nagrade v Veliki Britaniji in ZDA, med drugim grammyja. Muzikal so prevedli v več kot 20 jezikov, konec prejšnjega stoletja pa so posneli tudi film. Na odru si ga je ogledalo več kot 50 milijonov ljudi. Foto: Reuters Sorodne novice Dodatna predstava zaradi razprodanega muzikala Mačke v Zagrebu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sloviti muzikal Mačke v trikrat razprodani zagrebški Areni

Muzikal videlo že več kot 50 milijonov ljudi

22. marec 2017 ob 13:31

Zagren - MMC RTV SLO/STA

Eden najbolj znanih muzikalov, ki je na odrih West Enda in Broadwaya redno na repertoarju od začetka 80. let, te dni gostuje na odru zagrebške Arene.

Večkrat nagrajeni muzikal je bil doslej uprizorjen več kot 9.000-krat, tokrat pa bodo izvirne Webbrove Mačke prvič zaplesale in zapele na Hrvaškem. Ob tej priložnosti bo največje zagrebško pokrito prizorišče, večnamenska dvorana Arena, postalo tudi gledališče za 4.000 obiskovalcev. Vstopnice za prvi dve predstavi so prodali v nekaj tednih, nato pa je organizatorjem iz agencije ART BG Production uspelo organizirati še tretjo.

Muzikal prihaja v hrvaško prestolnico v sklopu turneje produkcijske hiše The Really Useful Theatres Group Andrewa Lloyda Webbra. Nastal je po naboru otroških pesmi Mačke znanega anglo-ameriškega pesnika Thomasa Stearnsa Eliota iz leta 1939, prvo predstavo pa so uprizorili v Londonu leta 1981. Leto zatem so eno najuspešnejših glasbeno-scenskih predstav vseh časov začeli uprizarjati tudi v New Yorku.

Zgodba poteka na velikem smetišču, na katerem se v noči s polno luno zbirajo mačke, da bi izbrale tisto, ki bo odšla v "mačja nebesa" in se vrnila z novim življenjem. Vsaka pripoveduje svojo zgodbo, da bi se stari vodja mačje družbe lahko odločil, katero bo izbral.

Izbrana mačka Grizzabela na koncu odpoje tudi najbolj znano pesem muzikala, zimzeleno Memory (Spomini), ki je zaživela tudi mimo predstave. Pesem je prepevalo več kot 150 glasbenikov, vključno s Barbaro Streisand in Barryjem Manilowom.

A. K.