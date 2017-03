Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aleš Šega je bil dolgoletni zunanji sodelavec Televizije Slovenija. Foto: Slovenski filmski center Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo filmskega ustvarjalca Aleša Šege

Podpisal se je pod več kot 100 projektov

28. marec 2017 ob 14:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

V starosti 55 let je umrl Aleš Šega, direktor fotografije, snemalec in režiser ter dolgoletni stalni zunanji sodelavec TV Slovenija.

Sodeloval je pri več kot 100 projektih različnih producentov (dokumentarni filmi, TV-oglasi, promocijski in namenski filmi, TV-serije in reportaže), ukvarjal pa se je tudi z lastno produkcijo.

Režiral je dokumentarne oddaje V svetu lutk (1994), Kaj se skriva pod klobukom (1998), Figaro za vse čase (2003), ter dokumentarne filme Azerbajdjan(2005), Flosarji 2000 (2001), Živeti v Celju (2003) in Kamnarska hiša (2004).

Z režiserjem Miranom Zupaničem je sodeloval kot direktor fotografije pri igranem televizijskem filmu Igra s pari, v katerem so nastopili Polona Juh, Matjaž Tribušon, Karin Komljanec in Jure Henigman, kot producent in direktor fotografije pa pri dokumentarnih filmih Moj prijatelj Mujo (2012) in Aubiks! (2006).

Največ pa je delal z vrstnikom, tudi že pokojnim režiserjem Branetom Bitencem, s katerim sta posnela tri igrane filme za nacionalno televizijo: Želim vse (2004), Trpljenje mladega Igorja (2006) in Gverilci (2006).

A. K.