Slovo igralca Johna Hearda, splošno znanega kot "oče iz filma Sam doma"

Glavnino opaznih vlog je odigral v 80. in 90. letih

22. julij 2017 ob 18:23

Palo Alto - MMC RTV SLO

Pri starosti 72 let je umrl ameriški igralec John Heard, ki se je večini vtisnil v spomin po vlogi očeta Kevina McAllisterja v obeh delih velike uspešnice 90. let minulega stoletja Sam doma.

John Heard se je kot igralec sicer začel uveljavljati v 70. letih minulega stoletja, vendar je pozornost širše javnosti pritegnil v letu 1990. Takrat je namreč v filmu Sam doma upodobil Petra McAllisterja, očeta malega Kevina, v vlogi katerega je zaslovel - in ostal ujet za vse večne čase - Macaulay Culkin. Dve leti kasneje je Heard v isti vlogi nastopil še v nadaljevanju, naslovljenem Sam doma: Izgubljen v New Yorku.

Že Heardova mati je bila dejavna na področju umetnosti in sodelovala v amaterskem gledališču, pa tudi ena izmed njegovih dveh sestra je igralka. Tako je tudi on svojo igralsko pot začel na odrskih deskah, ena prvih vlog je bila predstavi The Wager (Stava) Marka Medoffa.

Kaj kmalu je nato prešel na televizijske vloge, prva odmevnejša je bila leta 1979 v mini seriji The Scarlet Letter (Škrlatno pismo), v kateri je upodobil enega izmed osrednjih likov, duhovnika Arthurja Dimmesdalea. Še v istem letu mu je pripadla glavna vloga v romantični drami Chilly Scenes of Winter (Hladni prizori zime), posnetem po romanu Ann Beattie.

Leta 1980 je v filmu Heart Beat, ki so ga posneli po knjigi Carolyn Cassady (Sissy Spacek), ženi Neala Cassadyja (Nick Nolte) upodobil Jacka Kerouacka. Leto kasneje je sledila še osrednja vloga v detektivskem trilerju Cutter's Way, v katerem je nastopil ob Jeffu Bridgesu. Leta 1982 je igral v uspešnem erotičnem trilerju v režiji Paula Schraderja Cat People, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila Nastassja Kinski in Malcolm McDowell. Znana je tudi glasba iz tega filma, ki jo je ustvaril Giorgio Moroder, besedila in vokal za osrednjo skladbo pa je prispeval David Bowie.

Heardu je pripadla tudi vloga nadležnega nekdanjega partnerja v eni večjih komičnih uspešnic s konca 80. let minulega stoletja, naslovljeni Big (Velik), v kateri se 12-letniku izpolni želja, da bi bil odrasel in se čez noč spremeni v 35-letnika, ki ga upodablja Tom Hanks. Leta 1990 je sledil film Awakenings (Prebujenja), v katerem sta poleg Hearda v osrednjih vlogah igrala še Robert De Niro in Robin Williams. Film so posneli po avtobiografski knjigi Oliverja Sacksa, ki je zdravil bolnike z encefalitisom.

Johna Hearda je bilo v 90. letih mogoče videti med drugim še v filmih Rambling Rose z Lauro Dern v naslovni vlogi, The Pelican Brief (Pelikanovo poročilo), posnetem po knjigi Johna Grishama, v komediji My Fellow Americans (Dragi Američani) z Jackom Lemonom, Jamesom Garnerjem in Danom Aykroydom ter v Snake Eyes (Kačje oči) v režiji Briana De Palme z Nicolasom Cageem v glavni vlogi.

Leta, ki so sledila, so prinesla več stranskih vlog, tako na malih ekranih kot na velikem platnu in Herd je bil dejaven tako rekoč do konca. Med drugim kot gostujoči igralec nastopil tudi v seriji The Sopranos (Sopranovi), kar mu je leta 1999 prineslo nominacijo za nagrado emmy.

Po poročanju tujih medijev so 72-letnega Johna Hearda našli mrtvega v petek, in sicer v hotelski sobi v Palu Altu v Kaliforniji, kjer je okreval po operaciji hrbtenice.

P. G.