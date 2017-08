Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jay Thomas v prizoru iz nanizanke Na zdravje!, v kateri je igral moža ene od glavnih junakinj. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo Jaya Thomasa, starega znanca z malih zaslonov

Nazadnje smo ga videli v seriji ray Donovan

25. avgust 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po bitiki z rakom je umrl Jay Thomas, komik in dvakratni dobitnik emmyja, ki je med drugim nastopal v serijah Murphy Brown in Na zdravje. Star je bil 69 let.

Marsikdo je Jaya Thomasa prvič pobližje spoznal v vlogi nadležnega televizijskega voditelja (in fanta glavne junakinje) Jerryja Golda v CBS-ovi humoristični nanizanki Murphy Brown (1989 - 98); vloga mu je prinesla tudi dve nagradi emmy. Še pred tem je v nanizanki Na zdravje! igral moža Rhee Perlman, hokejista, ki ga na koncu neslavno povozi vozilo za čiščenje ledu.

V resnici je bil Thomas kot nalašč za vloge glasnih, rahlo sluzavih tipov: v novejši uspešnici televizije Showtime, Ray Donovan, je igral Martyja Grossmana, lastnika TMZ-ju podobne senzacionalistične spletne strani.

Na velikem platnu je igral velikonočnega zajca v obeh delih filma Božiček (2002 in 2006) ter se pojavil tudi v filmih, kot so Legal Eagles (1986), Straight Talk (1992), A Smile Like Yours (1997),Mr. Holland's Opus (1995), Dragonfly (2002) in Labor Pains (2009).

Teksašan, ki je odraščal v New Orleansu, je prvi pokušnjo "šovbiznisa" dobil kot komentator srednješolskih tekem ameriškega nogometa. Kariero je nadaljeval kot napovedovalec na različnih radijskih postajah, s čimer si je prislužil vzdevke tipa "goflja z Juga, "škorpijon" in "princ teme". Služba ga je popeljala v New York (jutranjo oddajo je vodil na postaji WXRK - njegov neposredni naslednik je bil Howard Stern), kjer se je začel ukvarjati s stand-up komedijo in nastopati v neodvisnih gledaliških predstavah. Njegova prva televizijska vloga je bila v humoristični nanizanki Mork & Mindy, ki je med zvezde izstrelila Robina Williamsa.

A. J.