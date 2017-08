Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glen Campebll je bil na zadnji turneji leta 2011, ko mu je spomin že pešal. Foto: Reuters S soprogo Kim, s katero je bil poročen 35 let, in hčerko Ashley, ki je šla po očetovih stopinjah. Foto: Reuters Poklon Campbellu na pločniku slavnih v Hollywoodu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo kavboja - umrl legendarni Glenn Campbell

Znan po zimzeleni uspešnici Rhinestone Cowboy

9. avgust 2017 ob 08:44

Nashville - MMC RTV SLO

V 82. letu starosti je umrl Glen Campbell, legendarni ameriški pevec, ki je uspešno združeval country in pop žanra. Najbolj znan je po skladbi Rhinestone Cowboy.

Novico o Campbellovi smrti je na njegovi spletni strani sporočila glasbenikova družina. "Z najtežjim srcem sporočamo izgubo našega predragega soproga, očeta, dedka ter legendarnega pevca in kitarista Glena Travisa Campbella. Namesto cvetja lahko donacije nakažete v spominski sklad Glena Campbella in dobrodelno organizacijo BrightFocus," so zapisali in se zahvalili za vsa sožalja.

Campbell je umrl v Nashvillu po nekajletnem boju z Alzheimerjevo boleznijo, ki so mu jo diagnosticirali leta 2011, leta 2014 pa ga preselili v zasebno ustanovo za bolnike z alzheimerjem in demenco nedaleč od njegovega doma.

Njegovo spopadanje z izgubo spomina je bilo prikazano v ganljivem dokumentarnem filmu Glen Campbell: I’ll Be Me (2015), v katerem so avtorji spremljali Campbella in njegovo družino na njegovi zadnji turneji leta 2011, ko mu je spomin že pešal.

Igral za Elvisa in Sinatro

Leta 1936 v Arkansasu rojeni pevec je izdal več kot 70 albumov, prodal prek 45 milijonov plošč, bil nagrajen z desetimi grammyji in bil sprejet v dvorano slavnih country glasbe. Preden mu je uspelo kot solo izvajalcu, je bil Campbell v 60. letih studijski glasbenik, ki je snemal s takimi velikani ameriške glasbe, kot so Dean Martin, Nat King Cole, The Monkees, Merle Haggard, Elvis Presley, Frank Sinatra in Phil Spector ter igral na koncertnih turnejah z The Beach Boys.

Pevec, ki je s svojo pojavo in nostalgičnimi pesmimi postal znan kot kavboj s kitaro, je posrečeno spajal country s popom, poleg zimzelenega Rhinestone Cowboya pa nanizal še uspešnice, kot so Gentle on My Mind, Wichita Lineman, By the Time I Get to Phoenix in Galveston.

Od glasbe do filma

V 60. in 70. letih je Campbell nastopal tudi v filmih, med drugim v filmu Pravi pogum (True Grit) z Johnom Waynom, vse do bolezni pa je tudi redno nastopal v najrazličnejših oddajah in proslavah. Za razliko od nekaterih drugih country glasbenikov se sam ni želel politično opredeljevati ter je v svoji karieri nastopal tako za demokrate kot za republikance, vključno na republikanski konvenciji leta 1980.

Založba Universal je njegov zadnji studijski album,leta 2012 posnet Adios, izdala junija letos.

Campbell je za seboj zapustil soprogo Kim, sinove Cala, Dylana, Kana, Shannona in Travisa ter hčerke Debbie, Kelli in Ashley. Slednja je znana country pevka, ki je ob očetovim smrti objavila fotografijo njunih prepletenih rok z napisom: "Strta. Dolgujem mu vse, kar sem, in vse, kar kdajkoli bom."

Od Campbella so se na družabnih omrežjih poslovili tudi številni zvezdniki, med drugim Sheryl Crow, Diane Warren in Dolly Parton.

K. S.